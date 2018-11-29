讓人沒有理由不親近藝術 國家兩廳院開設托兒服務

2018年11月29日 19:37 中時 趙靜瑜

有了小孩之後，很多父母親都變得不方便無法去聽音樂會或是看戲劇舞蹈表演，台北國家兩廳院將在2019台灣國際藝術節(TIFA)」舉辦期間試辦托兒服務，凡是在TIFA期間，每個月1日開放當月場次預約，每個觀眾得報名1位小朋友，每場演出服務人次上線為15人，希望讓更多爸爸媽媽都有機會進場欣賞表演藝術。

台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，很多家長可能有孩子常常看表演，但是有孩子之後很難安排幾小時的托育，明年國家兩廳院將在TIFA期間安排戲劇及幼教的專業師資，在父母親看表演的同時，小朋友可以做律動，玩遊戲，各自精采。目前報名服務對象為四到八歲的小朋友，每場需付費350元，如果演出長度超過三小時，每位將加收50元。

劉怡汝說，發展超過三十年的台北國家兩廳院必須思索的挑戰，已不再是如何找到可以維持的營運模式，而是進一步的要讓民眾覺得劇場「不可或缺」，必須要讓藝術進入到民眾的骨肉之中。而要達到這樣的目標，就必須讓大眾意識到自身的創造力，意識到人人都有參與藝術的能力，才能對劇場產生歸屬與認同感。

劉怡汝說，作為兩廳院最大型的指標性藝術節，TIFA在活動結構上，就有了策劃上的調整，不只是要透過節目看世界、開眼界，更要以不同觀點的活動與方式，吸引民眾更為積極的參與劇場。

除了核心節目之外，台北國家兩廳院將加強在整體觀演的服務，以「文化平權」為目標，包括增加口述影像場次、聽力障礙輔助字幕及即時聽打、節目單提升易讀性等，服務各種不同需求的觀眾。

(中時 )