讓人沒有理由不親近藝術 國家兩廳院開設托兒服務

友善列印
中時

有了小孩之後，很多父母親都變得不方便無法去聽音樂會或是看戲劇舞蹈表演，台北國家兩廳院將在2019台灣國際藝術節(TIFA)」舉辦期間試辦托兒服務，凡是在TIFA期間，每個月1日開放當月場次預約，每個觀眾得報名1位小朋友，每場演出服務人次上線為15人，希望讓更多爸爸媽媽都有機會進場欣賞表演藝術。

台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，很多家長可能有孩子常常看表演，但是有孩子之後很難安排幾小時的托育，明年國家兩廳院將在TIFA期間安排戲劇及幼教的專業師資，在父母親看表演的同時，小朋友可以做律動，玩遊戲，各自精采。目前報名服務對象為四到八歲的小朋友，每場需付費350元，如果演出長度超過三小時，每位將加收50元。

劉怡汝說，發展超過三十年的台北國家兩廳院必須思索的挑戰，已不再是如何找到可以維持的營運模式，而是進一步的要讓民眾覺得劇場「不可或缺」，必須要讓藝術進入到民眾的骨肉之中。而要達到這樣的目標，就必須讓大眾意識到自身的創造力，意識到人人都有參與藝術的能力，才能對劇場產生歸屬與認同感。

劉怡汝說，作為兩廳院最大型的指標性藝術節，TIFA在活動結構上，就有了策劃上的調整，不只是要透過節目看世界、開眼界，更要以不同觀點的活動與方式，吸引民眾更為積極的參與劇場。

除了核心節目之外，台北國家兩廳院將加強在整體觀演的服務，以「文化平權」為目標，包括增加口述影像場次、聽力障礙輔助字幕及即時聽打、節目單提升易讀性等，服務各種不同需求的觀眾。

(中時 )

內政部放寬陸客來台條件 旅行公… 恩主公橫溪護理之家引進智慧科技…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。