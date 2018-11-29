恩主公橫溪護理之家引進智慧科技 提供多項遠端整合性照護

2018年11月29日 20:16 中時 陳俊雄

恩主公醫院今年首度參加「2018台灣醫療科技展」的三峽恩主公醫院，著力在於「智慧照護」主題上，同時也展示將中醫部十二經絡能量檢測儀與RJ雷射治療儀、牙醫部數位牙體發展技術等在橫溪護理之家照護上結合醫療科技的實際應用。

2018台灣醫療科技展以台灣最具特色之「醫療」與「科技」出發，並聚焦三大核心主題：效率醫療(Efficient Healthcare)、智慧照護(Smart Healthcare)與科技健康(Innovative Healthcare)。醫院在臨床醫療上希望更有效果的治療；目前逐年受重視的長期照顧，期待能有提升照護效率的輔具或方法；在預防保健的觀念上，也期待更多促進健康的產品。

三峽恩主公醫院橫溪護理之家秉持行天宮醫療志業服務理念，以住民為中心、人性關懷且重視個別的需求，在現代化中醫科學調養上，以預防勝於治療觀念，運用現代檢測及治療儀器，輔佐臨床醫師達到「未病先防」的亞健康遠端監測及無痛雷射針灸治療。另院方也利用最新版現代儀器設備─十二經絡能量檢測儀與RJ雷射治療儀結合，應用於橫溪恩主公護理之家住民之健康照護。

另外，恩主公醫院牙醫部也為橫溪恩主公護理之家導入數位牙體發展技術，讓行動不便的住民也能有最好的口腔健康照護。恩主公醫院牙醫部使用口內數位掃瞄機為住民進行口腔3D掃描，短短數分鐘時間即可得知住民口腔健康狀況，並進一步為住民規劃口腔照護計畫。3D掃描後的口腔圖型使用遠端資訊傳輸到牙體製作中心，臨床技工師接收到資訊後即可異地製作假牙，減少了傳統印模存運及消毒的問題。

恩主公醫院的醫師自行系統開發遠距傷口照護APP，運用雲端資訊科技紀錄傷口照護資訊，照護團隊能即時提供遠端傷口照護重點與傷口照護持續追蹤，達到資訊即時提供、即時照護處置，並可免除住民舟車勞頓之苦。

(中時 )