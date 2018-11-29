欣裕台不服為國民黨附隨組織 聲請停止執行遭駁回確定

2018年11月29日 20:35 中時 王己由

欣裕台公司不服黨產會，認定為國民黨附隨組織提行政訴訟聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，認為原先提出的訴訟，合議庭認為黨產條例違憲之虞裁定停止訴訟並聲請釋憲，欣裕台公司另聲請停止執行，並不符保全處分有急迫性和難以回復的損害要件，裁定駁回，欣裕台不服提起抗告，最高行政法院認定原裁定沒錯，裁定駁回確定。

另中投公司，同樣也被黨產會認定為國民黨附隨組織，也提行政訴訟聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，也是以同樣理由駁回。合議庭指出，欣裕台公司被認定為國民黨附隨組織，並非因此直接產生確認現有財產即屬黨產條例所稱的「不當黨產」的效果，經審理後認定並未發生將難以回復的損害且情況緊急，故不符聲請要件得駁回。

黨產會前年11月2日認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，兩公司和國民黨不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟，但北高行認為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」有違憲之虞，今年6月11日聲請釋憲並裁定停止訴訟。案經黨產會抗告為最高行政法院駁回確定，全案將待大法官釋憲結果出爐後，才能進行下一步訴訟。

也因此，欣裕台、中投公司，被認定為國民黨附隨組織，先後提出停止執行聲請，在本案訴訟已停審聲請釋憲下，兩公司是否為附隨組織，還是要看釋憲結果，再經訴訟恢復進行後才能確定，停止執行聲請被駁回，影響不大。

(中時 )