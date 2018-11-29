他的翻糖蛋糕太美 國際賽獲1銀1銅

2018年11月29日 20:13 中時 邱立雅

大華科技大學餐飲管理系教師辜韋勳設計的翻糖蛋糕。（邱立雅翻攝）

大華科技大學餐飲管理系教師辜韋勳參與「2018年盧森堡世界盃國際廚藝競賽」（The Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018）Pastry Artistic藝術展示組，以「牡丹之喜」與「穿越」兩項作品勇奪1銀牌1銅牌，第一時間更接到外交部長吳釗燮賀電。

「盧森堡世界盃國際廚藝競賽」是全球餐飲界4年一度的盛事，競賽日期為11月24日至28日在盧森堡（Luxembourg The Box）舉行，本屆共有來自5大洲、60餘國、參賽選手約3000多名，來自全球的高手同場競技、一較高下。

辜韋勳此次銀牌作品主題為牡丹之喜，以婚禮蛋糕方式呈現，利用翻糖、糖霜做裝飾，黃色為基底的設計華麗優雅。另一個項目主題為穿越，作品全部以翻糖製，造型繁複細緻。辜韋勳表示，盧森堡世界盃廚藝競賽等級為A級競賽，相對難度提升很多，從構想主題、作品設計、整體呈現、展台擺設、包裝蛋糕及運輸作品，經過層層難關的歷練及多項考驗，榮獲1銀1銅的佳績。

校長李右婷說，大華科大持續增加餐飲相關新設備，預定於12月15日舉辦全國餐飲大賽，已經有上百位好手摩拳擦掌準備參賽，也歡迎好手們蒞臨參加，期望藉此培養更多餐飲專業人才。

(中時 )