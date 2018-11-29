影》兩屆大滿貫女雙冠軍 鄭潔訪台備感親切

兩屆大滿貫女雙冠軍鄭潔訪台進行網球交流。（中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會提供）

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中時電子報
李弘斌／台北報導
鄭潔重返台北備感親切。

曾兩度贏得大滿貫女雙冠軍，2011年更與詹詠然在台北小巨蛋舉起海碩盃女雙冠軍，前中國大陸網球名將鄭潔這次受邀訪台推動交流，也踏入昔日曾經比賽的小巨蛋，讓她直說：「能回到這裡，有很多的回憶，也有很多的親切感。」

鄭潔早在2011年仍是職業球員的時候，就創辦了「鄭潔盃」網賽，當了媽媽之後她逐漸卸下球員身分，與她的教練兼老公、北京市網球運動協會副祕書長張宇，一起致力於網球推展活動，這次則應中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會與北市體育局之邀訪台。

「之前有用我自己的名字創辦鄭潔盃網球賽，今年已經第9年了，在中國8個城市舉辦，有將近3千個小朋友來參賽，這次來也是抱著學習和交流的心態，希望能促進兩岸三地的青少年交流培訓，」鄭潔說：「我在深圳也有自己的網球俱樂部，也策畫用自己的名義來開網球學校，未來可能自己的專注點會在青少年培訓和推廣網球這一塊。」

鄭潔（右）代表北京網球協會致贈「一網情深」書法作品，由中華網協副理事長張思敏代表收下。（中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會提供）

鄭潔在2006年贏得澳網、溫網女雙冠軍，單打也曾兩度打入大滿貫4強，女單世界排名最高曾達第15名。這位「川妹子」的個性好，與台灣球員交情也都不錯，曾與詹詠然長期搭檔，除於2011年搭檔稱霸海碩盃，2015年更攜手殺入澳網決賽，獲得亞軍。

「因為這次來我的行程比較臨時，昨天下午到還沒有跟詠然聯繫，今天早上跟體育局交流的時候，他們帶我去到小巨蛋，確實有很多回憶。」鄭潔微笑著說：「跟台灣選手包括詠然、皓晴、淑薇分別都配過雙打，也都是很好的朋友，再回到這裡有很多的親切感。」

鄭潔這次扮演兩岸網球交流大使，在北京市網球運動協會會長朱建民的帶領下訪台，將在台北網球中心等地進行友誼賽，希望藉由專業交流與多元接觸，提升兩岸網壇交流的內涵、層次與未來的展望。

(中時電子報)

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