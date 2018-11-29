大陸開放新潟大米進口　日：持續協商解除禁令

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旺報
賴志昶

日本農林水產省29日宣布，大陸放寬2011年福島核電廠事故以來的食品禁令，從28日開始允許日本新潟大米進口。這是大陸時隔7年來，首次放寬日本核食品進口限制。

大陸海關總署指出，所謂的日本新潟大米，是指該縣生產的稻穀與糙米經加工而成的大米。其中，加工工廠得經海關總署登記註冊；大米在進口時應符合大陸食品安全、植物衛生相關法律與法規的要求。

關於核食進口限制問題，一直困擾日方，兩國就此曾多次協商。10月時，日本首相安倍晉三就曾當面向大陸陸國家主席習近平建議放寬。習近平當時回覆稱，將會根據科學評估後，積極進行考慮。

大陸駐日本大使館新聞發言人張梅28日也表示，自福島核事故以來，大陸限制日本食品進口，兩國主管部門對此應加強溝通。他當時強調，大陸方面一直高度重視進口食品的安全，將繼續延續科學原則，處理相關問題。

據共同社報導，日本2017年對大陸農林水產品和食品出口額達1007億日元（約新台幣273億元），僅次於香港與美國，是全球第三大出口國。

大陸此次放寬新潟縣產大米進口，只是禁令中的一小部分。農水省相關負責人向指出，本月與大陸海關部門商定後，雙方會定期舉行部長級對話，農林省將持續堅定地與陸方協商。

(旺報 )

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