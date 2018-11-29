花蓮咖哩碰上新加坡名廚 開創亞洲咖哩「新」菜色

2018年11月29日 20:16 中時 張祈

「家咖哩」創辦人任聿新（左）今年獲得新加坡名廚Willin Low(劉偉仁)合作，推出5道花蓮食材結合新加坡料理的新菜單。（張祈攝）

在地耕耘13年的「家咖哩」今正式與新加坡名廚Willin Low(劉偉仁)合作，推出5道花蓮食材結合新加坡料理的新菜單。（張祈攝）

在地耕耘13年的「家咖哩」堅持與在地小農契作，選用自然農法栽種的作物為食材，高品質料理獲得國內外多項肯定，創辦人任聿新並未因此滿足，今年獲得新加坡名廚Willin Low(劉偉仁)合作，推出5道花蓮食材結合新加坡料理的新菜單。

「以創新亞洲咖哩品牌為目標！」任聿新說，創業之路很艱辛，又堅持成本較高的小農作物，開店前幾年，一邊賣咖哩，一邊兼差做業務，勉強才打平店內開銷，但他相信花蓮豐富食材的實力，不斷研發屬於花蓮的咖哩，相信有天一定能達成「為了吃一餐而來花蓮玩的餐廳」，與Willin Low的合作也是走向國際的重要里程。

同樣對料理富有情感的Willin，從事律師工作長達8年，休假時間擔任御用私廚，勇敢追夢的Willin辭去工作遠赴義大利當服務員學料理，擅長再創新中保留傳統飲食文化，目前旗下擁有4家不同品牌的餐廳，首間台灣合作店家就選擇花蓮家咖哩。

Willin Low說，新加坡辛香料多仰賴進口，對花蓮可以自產多樣食材、香料感到非常訝異，加上花蓮的環境和他第一家餐廳的環境一樣偏僻、幽靜，花蓮的環境、物產豐富是吸引他留下的重要原因，這次推出的5種料理，就是花蓮、新加破在地食材、傳統美食做結合。

五道新主菜包括鮮蝦星叻沙、酥炸鮮蝦乾炒叻沙、酥炸馬告雞腿排佐綠咖哩、梅菜sambal香炒鮮蔬、新式 sambal肉醬拌麵，Willin Low說新加坡料理與辛香料密不可分，結合家咖哩研發的食材，現有素材結合新的料理方式，唯一的相同方式就是「吃法」，盡可能湯與料一起入口，才能感受到多層次的滋味變化。

(中時 )