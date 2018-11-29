民進黨敗選還勞工「七天假」？ 許銘春：再研議

2018年11月29日 20:12 中時 游昇俯

九合一大選民進黨政府慘敗，外界檢討勞基法兩度修法是敗選主因之一，包括刪除勞工的七天國假，勞動部長許銘春表示，有聽到勞工朋友的聲音，是否調整回來，「會再與內政部研議」；勞團認為，國定假日是勞工的勞動條件，民進黨政府應該把過去勞基法規範的19個國定假日補齊，並制定專法作完整的保障。

立法院社福及衛環委員會今（29）日邀請勞動部就政府採購及最低價決標制度外包廠商員工職安提出專案報告。許銘春會前接受媒體訪問表示，因為新修勞基法今年3月1日才上路，至今才8、9個月，基於法律穩定性，短時間再啟動修法需要比較謹慎。

針對今年修法以一例一休交換砍了勞工七天假，勞動部是否將調整回來？許銘春則表示，當初砍七天假是內政部基於國定假日一致性所作調整，是否再調整以回應勞工朋友聲音，會再與內政部研議。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜表示，民進黨上任不改變國民黨惡政，堅持砍七天假，讓一例一休倉促上路，導致民意反撲，確實是造成選舉不利非常重要的因素；雖然國定假日中確實有不合時宜的部分，如蔣公誕辰紀念日等，但國定假日是勞工的勞動條件，民進黨政府應該檢討，把過去勞基法規範的19個國定假日補齊。

葉瑾瑜說，諸如言論自由日、國際人權日都很值得紀念放假，可以取代不合時宜的假日，但重點是改變勞基法國定假日與內政部法規混用的問題，制定專門的國定假日法做完整的保障。

對於是否「三修」勞基法，台灣勞工陣線秘書長孫友聯則表示，因為勞基法已修過兩次，現階段確實不知道還可以修什麼，但重點在於，對於第二次修法，勞動部擔保會嚴格把關的勞動檢查、勞工休息權益等，是否真的有落實。

(中時 )