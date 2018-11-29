離職前刪光資料還討拍 她被網嗆：替受害老闆默哀!

2018年11月29日 20:14 中時電子報 柯毓庭

經濟不景氣，老闆經營公司已很吃力，卻又遇上扯後腿的員工!一名女網友在爆廢公社發文，表示她到新公司就職兩個多月就被解雇，但她卻在離職前，把之前整理的資料全部刪除，讓老闆爆氣找她理論，表示「我會讓你得到教訓」，沒想到，本想討拍的原PO卻被網友一面倒的罵她有錯在先。

這名網友PO出兩張對話截圖，表示「想諮詢一下」，她在公司就職兩個多月，幾天前遭雇主解雇後，她就把之前整理的資料「沒留在公司的電腦裡」，而那些資料正是工人出工，要向上包公司請款的記錄。

一名女網友在《爆廢公社》中發文討拍，表示她在離職前刪光了公司的重要資料，被老闆揚言提告，問「該怎麼辦」卻被網友一面倒的撻伐。（翻設自爆廢公社）

一名女網友在《爆廢公社》中發文討拍，表示她在離職前刪光了公司的重要資料，被老闆揚言提告，問「該怎麼辦」卻被網友一面倒的撻伐。（翻設自爆廢公社）

記錄不見讓老闆氣得向她表示「造成我公司的損失，我可以訴請法律，會讓你得到教訓」而她則表示「他(老闆)傳這樣的訊息給我，我也實在無法接受，應當如何應對?」

沒想到PO文一出，原PO立即被網友一面倒的撻伐，有人表示「連要不要刪資料都不會分辨耶!」、「替受害老闆默哀中!」，更有人指責「刪掉就刪掉說什麼沒留在電腦」，也有人說「你不對在先，那是公司的資產，本來就不能帶走!」並建議女網友誠心向老闆道歉，否則真的會賠到死。

(中時電子報)