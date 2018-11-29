三井OUTLET PARK台中港試營運 網友：感謝林佳龍政績

市長林佳龍在臉書貼文對此表示感動，網友紛紛留言感謝林佳龍的政績。（陳世宗翻攝）

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三井OUTLET PARK台中港歷經2年多規劃與興建，29日起搶先試營運，並將於12月12日正式開幕。市長林佳龍在臉書貼文對此表示感動，他說，三井投資案再搭配社會住宅、公共建設提升，一定能吸引更多投資進入海線，海線的翻轉與崛起勢不可擋，相信台中，繼續加油，很多網友也紛紛留言感謝林佳龍的政績。

林佳龍在臉書上表示，台中港1976年開港，當年通航時，6艘海軍快艇劃過碼頭，到2009年，台中港吞吐量超過基隆港，成為台灣第二大港。然而，長年以來台中港「有港無市」總缺乏人氣，相當可惜。

林佳龍說，當初三井有意願在台灣中部設點，他強力推薦評估台中港，雖然台中港屬中央權管，但只要有利地方發展，就是地方政府的事。過程中，市府團隊居中溝通，他也在2016年初親自前進東京拜會三井總部，協商港務公司取得港務局地上權讓三井投資，協助港務公司入股問題，化解100多項日方疑慮。最後，三井終於在2016年9月拍板落腳台中港，2017年8月動土，很快地，現在正式試營運了。

他表示，三井的投資案、搭配海線從北到南重新定位、社會住宅、公共建設提升，一定能吸引更多投資進入海線，形成消費聚落。海線的翻轉與崛起勢不可擋，相信台中，繼續加油！

林佳龍的文章一貼出，也獲得許多網友留言按讚，「身為海線人很期待！」、「沒有當初佳龍市長的努力，就沒有今日此時的三井outlet台中港。」、「謝謝佳龍市長，這四年來，海線居民看見您的努力。」、「謝謝佳龍市長為我們做了這麼多」、「因為有優秀的佳龍市長及市府團隊，台中變的很棒~」、「感謝市長用心經營台中」。

(中時 )

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