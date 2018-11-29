甜心主播郭安妮卸光環前進校園 這句口頭禪常被噹

2018年11月29日 20:10 中時 林淑娟

《夢想大學堂》主持人張以仁、郭安妮。（中視）

《夢想大學堂》主持人郭安妮、郭濤。（中視）

《夢想大學堂》主持人張以仁。（中視）

《夢想大學堂》主持人張以仁、郭安妮。（中視）

《夢想大學堂》主持人郭安妮。（中視）

中視《夢想大學堂》12月1日起播出全新第四季，型男主播張以仁、甜心主播郭安妮與大陸知名主持人郭濤、祁漢一起帶著觀眾進行兩岸校園文化及青年生活交流。張以仁笑說，在佛光大學擔任教授的老婆一看完節目預告就變頭號粉絲，還笑問他：「你們節目可以接受業配嗎？什麼時候要來我們學校訪問呢？」

兩位主持人29日在記者會上分享主持趣事，郭安妮坦言，主持節目不像播報新聞，她經常冒出記者當久了的口頭禪「我們現在所在位置是」，有如正在新聞連線，或出現正經八百的介紹詞，而被導演喊卡糾正。張以仁也因過去主跑社會新聞並主持政論節目，訪問學生和老師時，口氣不自覺會變兇，就像質問犯人般嚴肅。

郭安妮說，以前採訪或播報時，都會先試一次再開拍，但主持時導演完全不給試，有時還假裝讓她練習，結果故意把最不OK、最有「笑」果的畫面拿來呈現，「所以節目中我常像諧星一樣出糗」。不過錄了5、6集下來，她逐漸掌握主持節奏，愈來愈活潑、而且做自己。她開玩笑說：「我本身個性就滿Open的，會變做作，都是公司訓練的啦！」她透露自己平常播報新聞時，就經常利用進廣告空檔躲在背板後做深蹲、趁機運動，也常因此被導播罵。

郭安妮是在美國就讀大學，藉由這次主持《夢想大學堂》，讓她有機會深入兩岸校園，體驗不同科系文化，最令她印象深刻的是貴州大學，竟然設有「釀酒與食品工程學院」，課程就是品嚐茅臺酒，為了入境隨俗她也淺嚐了一口，立刻滿臉通紅，眼神呆滯，差點無法繼續錄影。

才28歲的她也在主持過程中，被直率的大學生說她看起來像「30幾」，當她說自己大學才畢業4年，也被學生吐槽「看不出來」，而30出頭郭濤甚至被學生直言：「那個男主持人看起來更老！」兩人徹底感受到現在大學生的「直率」風格。

張以仁主持《夢想大學堂》則有重回大學時期的感覺，他說大學時期除了念書、打工，也非常投入社團活動，很懷念大學時期單純的學生生活，這次走訪的大學多半是專職校院，也讓他們體驗很多技能，像是咖啡拉花，他嘗試後才發現專業的咖啡師其實需要經過長期的磨練。

在醒吾大學時，他幸運遇上星光幫歌手賴銘偉，親自教他們歌唱技巧，當場被學生們起鬨，兩人躺在地上唱歌找出自己的發聲位置，過程十分有趣。

被問是否有豔遇？郭安妮開玩笑說：「我真的很失望，完全沒有！沒有遇到帥哥，也沒有被學生告白。」還有老師直接對著她講英文，覺得她像外國人，就連排隊入境時，還有警察過來要她去排「外國人」，直到她秀出台胞證，才說「同類的，這兒」。

(中時 )