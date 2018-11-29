狼狽下台！陳吉仲、吳音寧都哭哭 網友呼喚背後靈

2018年11月29日 20:03 中時電子報 陳儷方 、 林郁庭

「今後回歸作家身份」 吳音寧哽咽謝支持者

北農董事會通過解職吳音寧，即日起生效！農委會副主委陳吉仲出面說明

看來這是最沉痛也最不得已的決定。民進黨九合一選舉大敗之後，名列戰犯之一的吳音寧，已被北農董事會解職，農委會副主委陳吉仲出面說明時，神情激動語帶哽咽，對於吳音寧遭打壓，充滿不捨，而當事人吳音寧則忍住淚水，最後還不忘雙手握拳，露出靦腆笑容為自己加油打氣！

吳音寧、陳吉仲都是PTT熱議人物，吳音寧被解職後，立刻有網友轉貼陳吉仲的說明直播，網友們火力集中，繼續點名陳吉仲，網友allyourshit說，「從頭到尾都是音寧音寧的呼喚，含淚的表情，顫抖的語言，卻滿口的笑話，好不協調XDDD」、「陳吉仲，你真的很好的取悅我了，你越哽咽我卻覺得越好笑，反差感，自打耳光的感覺實在太強烈了」。

PO文一出，馬上引許多網友起附和，「下一個該滾的就是陳吉仲啦」、「別講幹話，什麼時候自宮」、「不要以為你會沒事，就是你站在她後面」、「不考慮上街抗議開怪獸擋住北農入口？」。

吳音寧出來回應解職一事，面對鏡頭說：「回歸作家的身分，堅持理念，繼續加油，永不放棄，不管在麼位置，不要哭泣」，她忍住淚水，最後還不忘雙手握拳，露出靦腆笑容為自己加油的樣子，網友們又騷動了起來，回應「年前失業 委屈」、「能習慣低薪生活嗎？」、「覺青們，女神蒙塵，還不起來革命？」、「希望不會3天後又新聞報導：將接任什麼國營事業職缺XD」

(中時電子報)