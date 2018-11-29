王馨平搞錯人 林隆璇這樣自虧解套

林隆璇和王馨平多年未見及同台演出。(青田音樂提供)

友善列印
中時
林隆璇新造型改走英倫型男路線。(青田音樂提供)

林隆璇全新單曲〈也很好〉23日已正式上線，他近日除了準備新單曲，上週獲美國新開設的賭場之邀，特別飛到紐約舉辦小型音樂會，更與好久不見的王馨平搭檔開唱，兩人合作林隆璇招牌歌〈是你決定我的傷心〉，但王馨平以為這首歌原主唱是蘇永康，還當著林隆璇的面誇讚，林隆璇問她：「你是不是覺得這首歌唱得比原主唱好聽？因為原主唱其實是我！」讓王馨平頓時恍然大悟，笑說：「原來你才是原主唱！」

〈也很好〉唱出成熟男人情感面的執著，林隆璇這次在宣傳照特別梳了一個時尚油頭，搭配筆挺紳士西裝化身英倫風型男，完全擺脫過去斯文書生形象，他表示：「很喜歡這次新的嘗試，因為進演藝圈第一次梳這樣的油頭，雖然不太習慣，但這種揮別斯文有成熟味道的造型，讓我有脫離之前唱情歌總是受害者的感覺。」

林隆璇找兒子為〈也很好〉填詞，父子搭檔寫歌雖說不是第一次，但兩人為了求好，難免會起一些小爭執，林隆璇表示：「這次是為了歌名『也很好』有意見，因為亭翰認為副歌部分『也很好』很洗腦，所以堅持歌名用這三個字，本來我怕太普通想改其他名稱，可是錄唱完發現他的意見是對的，隔天就若無其事跟他說就用這個歌名！」

但兩人即使爭執，但卻從不吵架也不冷戰，溝通完隔天就沒事，林隆璇笑說：「我個性比較急，遇到亭翰個性慢的就沒轍，所以我跟他如果有小爭執，他通常聽完就會給我個衛生眼然後飄走！所以到最後還是我先示好求和。」

(中時 )

甜心主播郭安妮卸光環前進校園 … 王笠人北京風光發片 哈林盛讚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。