王笠人北京風光發片 哈林盛讚

2018年11月29日 20:08 中時 蔡琛儀

王笠人11月4日發行首張同名全創作專輯，28日在北京舉辦發片記者會，包括前輩庾澄慶(哈林)、好友曾沛慈和師姐吳汶芳特別錄VCR送上祝福，還有粉絲送她小雞破殼公仔和一束大麥，祝福王笠人「一鳴驚人，首張同名全創作專輯大賣！」

哈林透過VCR認可她的好聲音：「我在福茂的尾牙第一次聽到這個聲音，她當時唱了一首英文歌，我當時就覺得這個聲音很有辨識度，歌唱的技巧也很不錯！」好友曾沛慈也透露自己是看偶像劇時，聽到這個聲音覺得好特別，「後來在同一家唱片公司認識她，發現人和歌也不能說有落差，而是她的個性是這麼的自然、毫無偽裝、比我還男孩子氣…但她對於夢想很堅持，是非常勇敢追夢的女生，現在終於夢想成真！」吳汶芳則將王笠人的歌名都串了起來，送上祝福，並笑說：「王笠人對次情感上很豐沛的創作力一直是我很佩服的！希望笠人把跟我吵架、鬥嘴的精力都放在音樂表演上，一定會很棒！」

而福茂唱片董事長張耕宇允諾會提供王笠人更多音樂資源，包括出專輯以及為劇集配唱主題曲、開演唱會等等，貫徹公司推廣好音樂的宗旨，而王笠人也宣布，將在明年1月3日和同門師姐吳汶芳在小河岸一起舉辦演唱會。

前天記者會現場播放王笠人的出道歷程，她11歲出國唸書，但在創作中文歌詞還是能精準表達情感，她說：「真的要感謝媽媽，在我出國後，我們約好每天都要用中文寫信，她還會故意寫一些比較難的成語和用詞，再標註意思和用法，才讓我沒有忘記中文。」

(中時 )