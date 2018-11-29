王笠人北京風光發片 哈林盛讚

王笠人在北京舉辦發片記者會。(福茂提供)

友善列印
中時

王笠人11月4日發行首張同名全創作專輯，28日在北京舉辦發片記者會，包括前輩庾澄慶(哈林)、好友曾沛慈和師姐吳汶芳特別錄VCR送上祝福，還有粉絲送她小雞破殼公仔和一束大麥，祝福王笠人「一鳴驚人，首張同名全創作專輯大賣！」

哈林透過VCR認可她的好聲音：「我在福茂的尾牙第一次聽到這個聲音，她當時唱了一首英文歌，我當時就覺得這個聲音很有辨識度，歌唱的技巧也很不錯！」好友曾沛慈也透露自己是看偶像劇時，聽到這個聲音覺得好特別，「後來在同一家唱片公司認識她，發現人和歌也不能說有落差，而是她的個性是這麼的自然、毫無偽裝、比我還男孩子氣…但她對於夢想很堅持，是非常勇敢追夢的女生，現在終於夢想成真！」吳汶芳則將王笠人的歌名都串了起來，送上祝福，並笑說：「王笠人對次情感上很豐沛的創作力一直是我很佩服的！希望笠人把跟我吵架、鬥嘴的精力都放在音樂表演上，一定會很棒！」

而福茂唱片董事長張耕宇允諾會提供王笠人更多音樂資源，包括出專輯以及為劇集配唱主題曲、開演唱會等等，貫徹公司推廣好音樂的宗旨，而王笠人也宣布，將在明年1月3日和同門師姐吳汶芳在小河岸一起舉辦演唱會。

前天記者會現場播放王笠人的出道歷程，她11歲出國唸書，但在創作中文歌詞還是能精準表達情感，她說：「真的要感謝媽媽，在我出國後，我們約好每天都要用中文寫信，她還會故意寫一些比較難的成語和用詞，再標註意思和用法，才讓我沒有忘記中文。」

(中時 )

王馨平搞錯人 林隆璇這樣自虧解… 張柏芝爆3度當媽 孩子的爸身分曝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。