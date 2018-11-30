高雄溼地廊道千公頃 賞鳥、賞蟹好去處

2018年11月30日 07:20 中時 曹明正

永安溼地內一對相親相愛的黑面琵鷺。（永安溼地解說教育中心提供）

高雄市目前有21處溼地，由北而南串聯形成濕地廊道，面積約1000公頃。部分溼地透過相關社團或是單位認養，推動一系列的解說活動、夜觀導覽、生態講座等，吸引許多鳥迷、蟹迷的參與，進而認識不同溼地的自然生態。

高市府工務局日前分別在援中港溼地、永安溼地進行親子同樂溼地遊活動。藉由專業解說導覽員介紹，讓大小朋友認識不同溼地的自然生態，也透過親子DIY活動，讓民眾認識各溼地的特色物種，像是鳥、蟹、昆蟲、魚等。

以援中港溼地來說，常見大中小白鷺、栗小鷺、小鷿鷈、黃小鷺、夜鷺等鳥類，並可看到各式各樣的招潮蟹，幾乎可說是螃蟹滿地爬，非常壯觀，地上一個個的坑洞，就是一個蟹窩，吸引許多親子前來賞蟹。

而在永安溼地，大小朋友可以進入溼地內，看到目前候鳥季節已抵達溼地的水鳥種類，除了可以近距離地看到黑面琵鷺覓食與活動，也能觀察到不常見的候鳥葡萄胸鴨，讓鳥迷們驚呼連連，呼朋引伴地把握這難得的機會。

工務局指出，很多人養鳥、養蟹，但少了親近大自然的機會，因此透過各式親子活動，讓民眾認識各溼地的特色物種，同時也了解溼地除了具有生態保護、環境安全、研究教育等功能外，還有經濟生產、觀光遊憩等附加價值。

(中時 )