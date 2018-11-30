新店「羊老大」飄香10餘年 在地人最愛的好滋味

2018年11月30日 07:21 中時 葉書宏

新北市新店區中興路「羊老大」創業至今逾10年，店內羊肉爐主打養身、清燉口味，湯頭利用大骨、蔬菜熬煮10多小時，完全不添加味精，喝起來鮮甜、清爽，另外，選用來自於台東的放山羊，羊肉好吃不油膩，是新店當地民眾熱愛的店家之一。

老闆娘林柔表示，創業初期與丈夫環島品嘗各地美食，從一次次的美食經驗，尋找自己對於料理的靈感，再經過約3年的時間研究，發展出專屬的「羊老大」料理，店內料理為全羊攤，想吃羊的哪一個部位應有盡有，滿足饕客不同喜愛。

店內招牌主推「蒜頭薑片羊肉爐」，林柔說，她們堅持料理要對健康有幫助，有別於一般羊肉爐的重口味，湯頭以大骨、羊骨、蔬菜等小火熬煮，經10多小時後，自然散發出鮮甜美味，一點都沒有羊騷味，相當順口。

另外，林柔提到，羊肉爐另一個好吃秘訣在羊肉本身，選用來自台東的放養羊，羊群可以自由奔跑於草原中，在純淨無汙染環境中長大，肉質更為可口，且店內使用的羊肉都是新鮮溫體羊，經由政府檢驗合格的屠宰場，品質看得見。

「羊老大」除了蒜頭薑片羊肉爐受歡迎外，還有苦瓜乳腐羊、藥膳燒酒羊等口味，店家的私房料理更是一絕，薑麻炒羊肉、大燴羊雜、羊排、燒烤羊蹄、吳郭魚、台灣毛蟹等，都獲得不少饕客好評，甚至還有其他縣市的饕客特地來新店品嘗。

徐姓常客說，店內環境相當舒適，很適合三五好友小聚，店內羊肉爐主打養生風，一年四季都可以來吃，非常推薦老闆的私房菜，是一般熱炒店吃不到的好滋味。

店名：羊老大

地址：新北市新店區中興路一段57-1號一樓

電話：02-8911-2137

營業時間：下午4時至11時（公休日臉書中公告）

售價：蒜頭薑片羊肉爐800元

(中時 )