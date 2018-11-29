日本自製直升機UH-X開始地面測試 將取代UH-1J

2018年11月29日 20:26 中時電子報 江飛宇

日本速霸陸公司(SUBARU)所製作的第一架UH-X直升機正在進行原型機地面測試，只要一切順利，該型直升機將會取代UH-1J通用直升機。

防衛新聞(Defense News)報導，日本陸上自衛隊原先使用的是由富士重工授權生產的貝爾UH-1J 直升機，雖然性能穩定可靠，但是UH-1是單引擎的，海上飛行時安定性不足，而且飛行續航力也偏短，需要比較好的後續機種，因而提出UH-X直升機計畫。

在經過一番波折後，確定由富士重工的後續公司，也就是速霸陸公司得標，他們採用貝爾公司的Bell 412EP方案得標，經過一些改進稱為Bell 412EPX，也就是UH-X直升機。它有了更強大的變速箱，能在低速時有更佳的扭矩，可以提升飛行的安全性。

上週，一名日本攝影師在東京北部的宇都宮速霸陸工廠發現了正在地面測試的UH-1X原型機，不久之後就應可看到它的首次飛行，預計將於2019年初就會交付給日本政府。

未來日本陸上自衛隊就會全面採購，總數大約150架，主要用在救災。

貝爾412基本資料：全長17.1公尺，旋翼直徑14公尺，高度4.6公尺，空重3噸，容量 13名乘客，最大外部載荷2.9噸，最高速度140節(259公里/小時)，最大飛行距離980公里，最大飛行上限6096公尺

(中時電子報)