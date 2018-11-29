吳音寧遭解職 白米炸彈客楊儒門力挺：她做到這3件事

2018年11月29日 20:25 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

由於北農總經理吳音寧拒絕主動請辭，農委會今天(29日)下午在北農會議中提案解職吳音寧，董事會全票通過即刻生效，為此「白米炸彈客」楊儒門則在臉書PO文力痛批「做事重要還是耍嘴皮重要？」，力挺吳音寧「有想過她做多少事嗎？」

楊儒門說，北農是一個協助全台農友總量近15%的農產銷售平台，負責大台北地區果菜供應穩定，而不是政治鬥爭的所在。做事重要，還是會耍嘴皮才重要？！公開透明重要，還是私相授受重要？！當大家ㄧ直講「實習生」時，有想過吳音寧做過多少事嗎？

根據《ETtoday》報導，楊儒門為吳音寧抱屈，指出吳做到了「人員甄選透明化」、「員工獎勵金透明化」、「殘菜處理透明化」，強調不要聽網紅黑白講。

楊儒門最後感嘆說，為什麼一直以來農業、農村都處在政治的風尖浪頭上，只要選舉都要泛政治化，選贏了雞犬升天，敗選了只會抓交替，找人擔責任，這樣子台灣什麼時候才可以往前走，而不再輪為口水之爭？

楊儒門為退伍海龍蛙兵，長期關注農民權益問題，2003~04年於北市放置17次炸彈物，炸彈物上每次都會貼上「反對進口稻米」、「政府要顧人民」等紙條，要求政府重視進口稻米問題，因此被稱「白米炸彈客」，儘管犯案時引發人民不安，但動機出爐後反而獲得多數人支持，二審判決5年10個月定讞後，於2007年6月21日獲得時任總統陳水扁特赦，但依然留有前科。

(中時電子報)