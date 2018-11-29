陸元琪管教兒女標準不一！女兒崩潰哭喊「情緒沒有出口」

陸元琪分享兒女管教標準。（狼谷競技台提供）

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納豆、御姐愛主持《失落戀花園》。（狼谷競技台提供）

納豆、御姊愛主持的狼谷競技台《失落戀花園》大聊媽寶議題，陸元琪坦承對兒子、女兒管教標準不一，因為兒子身高180公分、80公斤，她開玩笑說，兒子出門即使被蓋布袋，都很難被拖走，但女兒身形偏瘦，很怕0.1秒就被抓走，所以允許女兒白天出去玩，但限制天黑前就要回家。她現場模仿女兒哭訴的樣子，邊哭邊崩潰喊：「我的情緒沒有出口！」

陸元琪說，以往她將小孩都保護得好好的、什麼事情都替他們做，連小孩起床後的被子都幫忙折好，但近來工作忙碌，無法像以往一樣全副心力都放在小孩身上，開始練習放手。今年開始，她放兒子自己出國旅遊，第一次兒子出門時，她緊張擔心到一整個晚上都睡不著。直到第二次、第三次兒子獨自出門後，發現小孩沒有聯絡，安安靜靜的也很好，代表身上錢夠用，也沒有其他狀況，自己也可以過得很舒服，甚至可以單獨享受一場電影的時間，「他們長大，媽媽我也長大了！」

後來陸元琪自爆初戀故事，她小時候住阿根廷，14歲就初嘗戀愛滋味，與韓國帥氣歐巴相愛交往，卻遭到爸媽強力阻止，不准她踏出家門一步，如果男生來家裡接她，就把門關起來不讓她出門，直到她偷偷溜出去之後，爸媽才發現不對勁。後來陸爸爸使出殺手鐧，直接買機票送她回台灣，20歲時存夠錢，陸元琪又飛回去找當時的男友，還是被爸爸送回台灣，長達6年的初戀硬生生被斬斷，就是不讓他們在一起，陸元琪開玩笑說：「說不定我本來是很幸福的！」主持人納豆趕緊撇清：「我不方便講太多！你自己這樣講就好了！」引發全場爆笑。

本集來賓包括陸元琪、實況主女神阿樂、電競賽評波波尼及DJ瑪麗等，與海苔熊等多位心理專家大聊媽寶議題，包括因為被媽媽保護得太好，自招絕對不能跟媽寶談戀愛，以免都是生活失能者，會在房間裡餓死；還有來賓的媽媽控制慾誇張至極，不只愛情、選擇的工作都要干涉，連牙膏刻度都幫忙畫好，刷牙多擠一點都覺得對不起媽媽。本集《失落戀花園》將在周六（12月1日）晚間10點，於中華電信MOD 210 頻道，與聯維、寶福有線電視頻道168台播出。

(中時 )

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