蔣勁夫家暴羅生門！好友反駁驗傷報告都在「自述」

大陸男星蔣勁夫傳出家暴女友事件，好友反駁女友的驗傷報告。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
／綜合報導

大陸男星蔣勁夫被譽為「胡歌接班人」卻傳出家暴日本女友中浦悠花，蔣勁夫也在近日向日本警方自首，傳出女方出示驗傷單，表示自己被打斷兩顆牙，甚至被拿刀威脅，一屋子都是血。但這些都被蔣勁夫好友打臉，是用「自述單」夾著診斷報告，更爆料她找黑道來威脅男方要和解要10億日元，形成各說各話的羅生門。

蔣勁夫（左）被封為「胡歌（右）接班人」受傷後淡出演藝圈，今傳出家暴女友。（圖／翻攝自微博）

大陸演員蔣勁夫曾經是前途一片看好的新生代男演員，甚至被譽為「胡歌接班人」，因拍戲受傷、合約到期決定離開公司到日本留學轉換心情，沒想到遇上了女友中浦悠花。自稱是蔣勁夫好友的微博博主男神梅小胖，多次在這件家暴事件上爆料，並幫蔣勁夫打臉女方說法。

蔣勁夫好友反駁女友的驗傷報告，指除了前四行後面都是自述。（圖／翻攝自微博）

今日蔣勁夫向日本警方自首家暴，但女方卻出示驗傷單且不願和解，並說自己被打掉兩顆牙、身體多處瘀青，甚至當時屋內都是血，想跑都跑不了因為對方拿刀威脅她。但這些蔣勁夫都否認，好友今晚也在微博直接翻譯這張「驗傷單」。

並表示明明上面診斷書就沒這樣寫，但自述卻寫牙齒斷了兩顆。（圖／翻攝自微博）

上面就是診斷書加上全部都是自己寫的「自述」，包含牙齒脫落、幾號送醫、需要療傷多久等，都不是醫師所診斷證明的，也讓看得懂日文的網友們紛紛驚訝搖頭，甚至有網友表示，「8號被打斷牙，9號卻和蔣勁夫在街上被拍到，這是甚麼概念？」。

(中時電子報)

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