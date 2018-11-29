SBL》蔣淯安末節化身安佛森 台啤開季4連勝

2018年11月29日 20:51 中時電子報 黃及人

台啤全隊歡喜慶祝搶下開季4連勝。(中華籃協提供)

效力青年高中時期曾有「安佛森」綽號的台啤後衛蔣淯安，29日在末節彷彿艾佛森附體，頻頻在禁區展現小打大的高難度進球技巧，單節獨拿11分，跟第4節也拿8分的張羽霖，攜手帶領台啤89比72輕取金酒，勇奪開季4連勝！

「千萬別再叫我什麼安佛森，我連自己都忘記拿那麼多分，也沒想那麼多，反正就是打得更有侵略性，」全場16分的台啤隊長蔣淯安表示，「我只是看到球隊在末節需要有人幫忙得分或突破，就是努力在場上做自己該做的工作而已。」

台啤整場比賽都靠蔣淯安、王子綱兩名控衛輪流掌控節奏，也一路保持領先優勢，蔣淯安說：「很開心看到王子綱可以分擔我的工作，既然他在前3節表現不錯，我就趁機在板凳席調整，畢竟本周我們4天3戰，體能調節很重要。」

「看到子綱逐漸成長，對我來說，一點壓力都沒有，」蔣淯安說，「不管我跟他誰打得多，我們仍以贏球為第一優先，我不在乎自己到底得分或助攻多少，只要我們可以擁有凝聚力，努力團結贏球就好。」王子綱上季還在達欣效力。

塞瑟夫拿下22分、10籃板的雙十數據，愛德也拿12分、6助攻與6籃板，成力煥11分，王子綱與張羽霖各有10分。面對保持唯一不敗之身，台啤總教練周俊三說：「我們每場都一樣做準備，重點是能夠充分掌握攻防節奏就好。」

面對蔣淯安幾乎無人能擋的強大火力，金酒執行教練吳俊雄賽後大嘆，「我還能說什麼，小安是中華隊耶，根本完全守不住他，加上小安利用位置錯配，製造他在速度上的不少優勢。」金酒以貝斯、夏普兩名洋將各取22分最高。

這場比賽也是本季從台啤跳槽金酒的于煥亞首次遭遇老東家，「感覺很特別，畢竟我在台啤面對過高低起伏，如今我只想保持平常心，不管碰上哪隊都一樣最重對手。」但他表現相當失常，全場投6中1、僅拿3分。

(中時電子報)