微醺跨年夜～亞都麗緻「美好年代跨年派對」酒精飲品無限暢飲

2018年11月29日 21:12 中時 徐力剛

主菜「茵陳蒿醬汁羊排、松本茸」做工繁複，帶給饕客味覺全新饗宴。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

台北亞都麗緻大飯店3間餐廳聯合推出「璀璨聖誕‧歡聚歲末」活動，12月21日起限期開跑。

巴賽麗廳全新「法式聖誕跨年晚間套餐」，12月21日起至2019年1月1日現貨供應，前菜「松本茸孢子甘藍沙拉佐龍眼油醋」，精選松本茸為食材，搭配孢子甘藍、山茼蒿，最後淋上些許龍眼醋、龍眼蜜及龍眼油醋點綴，為美好餐期拉開序幕。主餐部分提供2種選擇，其中「燒烤菲力牛排襯多芬洋芋、松露醬汁」嚴選牛肉菲力部位入饌，使用大火燒烤緊緊鎖住肉汁，搭配焗烤洋芋千層和松露醬汁享用，別有一番滋味;另道「香煎波士頓龍蝦佐海藻奶油醬汁」亮點在小火慢熬的昆布奶油醬，蝦肉Q彈帶勁，美好滋味令人難忘。凡點選此套殘，即贈含聖誕菜單的璀璨聖誕球。

31日跨年夜當天，巴賽麗廳舉辦「美好年代跨年派對」，復古風餐廳搭配現場樂團演奏，令賓客流連忘返，每人入場費700元+10%，可無限暢飲啤酒、紅白酒及無酒精飲品;好康再加碼，12月23日前訂位並付款，享早鳥價每人599元，歡喜迎接2019到來。

巴黎廳「法式聖誕饗宴」12月22日起至2019年1月1日販售， 招牌料理「紅花乳沫麥年比目魚」精選野生比目魚嫩煎後灑上香濃奶酥碎，佐以番紅花乳沫，充滿濃厚法式情懷；主菜「茵陳蒿醬汁羊排、松本茸」，將肉質鮮嫩的頂級紐西蘭羊排去骨塑成樹幹狀，結合圓潤多汁的松本茸，宛如冬日森林一般神秘靜謐 。

甜點「聖誕假期」造型小巧可愛，內餡夾入榛果脆與可可杏仁蛋糕的苦甜巧克力幕斯，搭配手工煙囪造型。31日前來店用餐，除了可獲得巴賽麗廳「美好年代跨年派對」免費入場資格外，再加碼招待任選飲品2杯。

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(中時 )