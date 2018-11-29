侯昌明「大腸憩室炎」深夜掛急診 醫師警告：5種人最該小心

2018年11月29日 21:08 中時電子報 康健雜誌 ／文 林毅／編輯、／文

49歲藝人侯昌明日前半夜肚子痛掛急診，經醫師檢查後確認是「大腸憩室炎」，還住院禁食了三天，讓妻子曾雅蘭PO文直呼身體健康真的很重要，也坦言自己是第一次聽到大腸憩室發炎，照片中的侯昌明則是手打點滴，臉色慘白。

大腸憩室，是大腸表層凹陷，形成坑洞狀的結構，當糞便卡在這些坑洞中，就可能導致發炎並形成膿瘍，嚴重甚至可能出現大腸穿孔，進而引發腹膜炎，一般來說較好發於年長者。台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科醫師黃彥鈞表示，40歲以下得到大腸憩室症的比例不到20%，但隨著年紀增加，得到大腸憩室症的風險也隨之上升，60歲以上可能有超過一半的機率會罹患大腸憩室症。

大腸憩室、憩室炎示意圖。圖片來源：KB康健知識庫

比較特別的是，大腸憩室症有東西差異，黃彥鈞表示，西方盛行率高達45%，比例相當高，大部分都發生在左側的乙狀結腸，而大腸憩室症亞洲人的盛行率約15~25%，普遍發生在右側的升結腸。

《大腸憩室炎常見症狀：腹痛不止伴隨發燒》

大腸憩室症主要和年齡有相當大的關係，但其實面對飲食西化，不少民眾無肉不歡、蔬果吃不夠，都會增加大腸憩室症發生率。黃彥鈞指出，造成大腸憩室發炎的危險因子包括攝取過多紅肉、富含脂肪的食物、纖維攝取量少、活動力不足、BMI過高等，研究也顯示長期吸菸和大腸憩室發炎有關，「但最主要還是受纖維多寡、脂肪高低和活動度多寡影響。」

其實不少民眾可能有大腸憩室症卻不自知，因為大多數人沒有明顯症狀，或只會出現些許不適，如便秘、腹痛或腹瀉等，不容易察覺。大腸憩室若是發炎，常見的臨床症狀有腹痛、發燒、噁心、嘔吐，較嚴重可能會出現便祕或腹瀉，甚至導致膿瘍、腸穿孔、腸阻塞或是廔管。黃彥鈞提醒，「若是民眾腹痛不能緩解，甚至伴隨發燒，就要盡快就醫。」

圖／康健雜誌

由於東方人大腸憩室炎疼痛部位多在右下腹，不少民眾容易會和盲腸炎搞混，醫師表示，兩者不同之處在於，盲腸炎除了腹痛之外，疼痛也會轉移到其他地方，大腸憩室炎則是主要在發炎部位疼痛，但還是建議民眾別自行判斷，應就醫交由專業醫師判斷，或透過電腦斷層檢查釐清。

《若反覆發作 醫：引發併發症機率高達六成、增死亡風險》

若是憩室炎症狀較輕微、沒有出血狀況，大多數病人只需要禁食讓腸道休息、靜脈點滴營養補充與抗生素藥物治療即可痊癒；若是病情嚴重已經到膿瘍、穿孔、廔管或敗血性休克的病患，則需要視情況進行引流或是開刀處理，切除病變的大腸憩室炎腸段。大腸憩室炎常見的併發症還有急性腹膜炎、腸壁周圍纖維化、腸阻塞等，對腸道和膀胱都會造成影響。

值得注意的是，黃彥鈞指出，通常民眾在大腸憩室炎第一次發作之後，大約有三分之一的人在3~5年之內會復發，另外三到四成的人偶爾還會有輕微症狀，其餘的患者則不會復發。但若有第二次發作的病患，大概只有一成不會復發，其他超過九成的人恐怕會斷斷續續復發，且第二次發作之後造成膿瘍及廔管等併發症的比例高達六成，死亡率也倍增，「因此發生大腸憩室炎兩次以上的民眾，可考慮動手術處理，以免造成嚴重併發症。」

《生活習慣是關鍵 醫：這幾種人要注意！》

一般民眾想要預防大腸出現憩室，可從養成良好生活習慣做起，黃彥鈞表示，控制好飲食、運動這兩個要素，排便順暢就能降低憩室產生機會。

黃彥鈞指出，雖然大腸憩室症和年齡相關，但長期久坐的上班族、活動量不足、飲食習慣為高脂低纖維的民眾，或是 BMI過高、長期抽菸等都是發生大腸憩室炎的高危險族群，涵蓋範圍相當廣泛，因此醫師也提醒要特別留意，應維持好的飲食和運動習慣。

長期久坐的上班族是大腸憩室炎的高危險群之一。圖片來源：shutterstock

若是已經有大腸憩室症的民眾，建議要維持高纖維飲食、適當運動、減重、少攝取紅肉、攝取足夠水分、戒菸，能有效減少憩室炎的發生機會，讓患者與憩室和平共處。另外，醫師也指出，長期吃止痛藥的民眾，憩室炎復發的風險較高，應盡量避免。

但值得注意的是，如果是腸道蠕動功能較差、有長期便秘困擾的民眾，高纖飲食恐怕會造成更嚴重的宿便，最好交由臨床醫師判斷。「如果吃進大量纖維，卻沒喝足夠的水分，少了水分這一層潤滑劑，糞便會變得又乾又硬難排出，」萬芳醫院營養室主任魏賓慧表示，糞便停留在大腸過久，大腸還會將糞便中的水分再吸收利用，連帶讓糞便變得堅硬如石，這時若用盡全力排便，反而容易讓腸壁肌肉受到壓迫，引發疼痛、發炎，日久容易罹患痔瘡、大腸憩室炎。

員林基督教醫院營養師涂君蓓建議，不管是否吃了高纖食物，成年人每日水分建議攝取量為1500～2000cc（體重公斤數×30cc）。若夏天排汗量增加，水分攝取也要增加，才能避免便秘造成腸道壓力。

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(中時電子報)