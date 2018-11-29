桃社會局強逼「以工代賑」 邊緣戶滾蛋

2018年11月29日 21:11 中時 蔡依珍

社會局以邊緣戶不符「以工代賑」中低收資格，近期要求46位在市府工作的中高齡或身障者全數「走路」，並把他們全數推給就服處就宣稱「有轉介」，讓生計即將陷入困境的邊緣戶哭訴福利倒退，本該照顧弱勢的社會局竟帶頭欺侮弱勢，把他們當免洗筷、用完就丟。

社會局強調母法規定以工代賑僅適用中低收入戶，升格後2015年即修法增訂3年過渡時期，期間已陸續有不符資格者另謀出路，年底就是落日期限，才會轉介46位不符資格者，6月起提供每月8小時給薪職訓假、12月起每周16小時謀職假，後續也會追蹤，坦言「很為難」，但經費要用在刀口上，現正舉辦中低收聯合徵才，希冀照顧更需要被照顧者。

秉持「給他魚不如給他釣竿」，政府推出「以工代賑」讓弱勢進市府工作，並將邊緣戶也納入保護對象，但今年底社會局社會救助科以邊緣戶不符母法中低收資格，要求46位全數「走路」，身障者阿奇斥社會局說翻臉就翻臉，直言當初因中低收者做不久甚至不願做，三催四請拜託來面試，還要求他們要做長久，不要教完、熟悉業務又走人，他考量工作穩定，辭掉工作前來，沒想到6年過去、邁入高齡卻要他們走路，痛斥社會局是詐騙集團。

2個月前才動刀過的單親媽媽直言，社會局一直拿母法來壓，但母法也規定以工代賑為期3年、至多加簽1年，等於4年一定要走人，現有275位以工代賑者，2/3超過4年，社會局應該一視同仁全面轉介，而非只拿邊緣戶開刀，且母法規定每年要重新評估、輔導就業、增加就業媒合機率，但都付之闕如、遑論職訓，社會局已違法在先，更甚的是，11月發文要求走路後才啟動徵才和研習，許多人因此陷入生計問題，沒有緩衝跟應對配套，福利比升格前還不如，反問市長鄭文燦：「這就是你的社會福利、照顧弱勢嗎？」

(中時 )