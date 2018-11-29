臺灣影視再次啟航 開拓南向市場

2018年11月29日 21:22 中時電子報 綜合報導

文化部影視及流行音樂產業局今(29)日下午於台北君悅酒店舉行前進「2018年新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場暨新加坡影匯市場展」行前記者會，影視局徐宜君局長親自出席記者會與業者攜手為臺灣影視再次啟航開拓南向市場提前暖身造勢。

徐局長表示，為協助臺灣優質作品躍上世界舞臺、提升臺灣影視作品國際品牌知名度、展現臺灣影視內容軟實力及國際市場競爭力，影視局每年均積極以「國家隊」整合行銷的概念赴新加坡在展場最佳區域設置「臺灣影視館｣參展，今年計有40家、118部作品參展，展會將於12月5日至12月7日在新加坡濱海灣金沙展覽會議中心舉行。

影視局表示，本(29)日記者會現場眾星雲集，共襄盛舉的劇組包括《我是顧家男》、《鏡子森林》、《艾蜜麗的五件事》、《恐懼維度》、《最佳利益》，出席藝人包括楊謹華、黃健瑋、謝佳見、李之勤、姚淳耀、林柏宏、鍾瑤、林子閎、脖子、鍾承翰、楊銘威、程予希、陳怡嘉、黃浩詠，導演鄭文堂、羅賓、林立書，製作人劉益仲等，顯見臺灣影視界對此行的重視和團結一致全力支持的決心。為服務海內關心影視動態的朋友，本次記者會並在天暢國際股份有限公司臺灣好APP平台全程直播。

影視局表示，新加坡影視展首日(12月5日)下午2時至4時將在臺灣影視館舉辦「臺灣影視內容發布會」，屆時臺灣影視劇組亦將會到為臺灣影視造勢，以提升臺灣作品在國際市場曝光度。該局指出，今年除設置「臺灣影視館」並首次舉辦海外「創投提案會(Pitching)」，已有6部連續劇、4部動畫及1件影音平台服務方案共計10家業者報名參與，該局特別商請駐新加坡代表處洽邀新加坡創投公司與會，期藉此平台，讓海外創投業者認識臺灣原創IP的能量，進而促成國際合作及投資之機會。「創投提案會(Pitching)」提案會將接續發布會於12月5日下午4時至6時舉行。

(中時電子報)