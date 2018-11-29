影壇四大惡人霸氣不再 他暴瘦拄枴杖現身…紅了眼眶

李兆基今日久違公開現身，身形暴瘦又憔悴。(取自東網、本報系資料照)

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中時電子報
吳玫穎
李兆基堅持不要人攙扶。(取自東網)
香港影壇四大惡人之一李兆基。(本報系資料照)

被封為「香港影壇四大惡人」之一的李兆基，凶狠外型讓他時常獲邀在電影飾演反派，最有名的莫過於電影《古惑仔》系列的「吹水基」一角，2015年中風後逐漸淡出演藝圈。現年68歲的他，日前久違公開現身，暴瘦又憔悴的身形令人心疼，聽到「祥嫂」洪金梅祝他長命百歲時，更一度紅了眼眶，感觸甚多。

昔日在大銀幕前威風凜凜的李兆基，近年因2度中風，身形激瘦，需撐著拐杖行走，已故粵劇名伶鄧永祥的遺孀祥嫂今日與好友黃夏蕙約他在一間茶餐廳敘舊，只見久違露面的李兆基，似乎又比以前更瘦了些，但他精神不錯，還對現場媒體開玩笑說：「我還沒死！」

不過李兆基在聽到祥嫂祝他健康、長命百歲時，就被發現他眼眶泛紅，有感而發地說：「我不想長命，長命好辛苦，我在演藝圈辛苦勞碌數十年，什麼沒見過？」他話一說完，祥嫂立刻抓住他的手，安慰他不要感慨這麼多，演藝圈的人都很關心、支持他。

最後李兆基離開時，也不要人攙扶，堅持自己拄著拐杖走上車。祥嫂亦透露李兆基身體狀況大不如前，可能是因為以前拍戲過勞，加上年紀大自然定律所致，雖然現在不見得能復出拍戲，但會邀他教學生演戲。

(中時電子報)

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