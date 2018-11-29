約會對象影響食量？研究：如果對方相貌平平會吃得更多

男女之間約會是非常羅曼蒂克的全方位享受。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

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中時電子報
/綜合報導

男女之間約會是非常羅曼蒂克的全方位享受，不過有研究顯示，如果將約會當作是一場視覺盛宴，那就不需要用盛宴來款待你的胃了。科學家發現，單身人士與一位有魅力的同伴用餐時會選擇更健康的食物。但他們要是和相貌平平的人一起用餐，就更有可能大吃一頓。

據英國《泰晤士報》網站報導，這項有600多名美國大學生參與的研究顯示，如今男性和女性都很在意心儀的物件對自己飲食習慣的看法。

美國東卡羅來納大學的邁克爾•貝克和他的團隊要求參與者在看過午餐同伴的大頭照後選擇一道菜。參與者不知道的是，這些照片此前已被分為有魅力、無魅力和一般般三個等級。

報導稱，對已經有物件或是所看照片為同性的異性戀者而言，對方的魅力等級不會影響所選食物的卡路里。然而，單身的異性戀者在想像與一位異性用餐時，往往會做出更健康的選擇。

根據發表在英國《食欲》雙月刊上的研究報告，科學家驚訝地發現不論男女皆是如此。他們說：「較小份的食物通常被認為更優雅、更有女人味。如果女性食物中的脂肪含量較低，則容易被認為更有魅力。」另一方面，他們曾猜測由於男性希望被認為身體健碩，故有理由在女性面前吃得更多「以便保持他們的男子漢形象」。然而，即便過去確實是那樣，但他們的研究也表明現在已經時過境遷。男性也希望被認為擁有健康意識。

(中時電子報)

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