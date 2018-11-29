文史團隊首辦街屋策展 回顧百年米店、西藥房「前世今生」

新化在地文史團體拾荒流工作室利用空間再造，將超過87年歷史的長泰西藥房2樓空間恢復原貌，一窺過去居民生活起居和老房子曾擁有的歷史記憶。（李其樺攝）

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新化在地文史團體拾荒流工作室利用空間再造，將超過87年歷史的長泰西藥房2樓空間恢復原貌，一窺過去居民生活起居和老房子曾擁有的歷史記憶。（李其樺攝）
新化在地文史團體拾荒流工作室舉辦街屋故事展，徘迴其中令人忍不住緬懷過去西藥房和老米行曾經擁有的輝煌歲月。（李其樺攝）
過去的長泰西藥房老照片。（李其樺攝）
新化在地文史團體拾荒流工作室舉辦街屋故事展，在晉發米穀商行可以看到全台碩果僅存的巨大的檜木製碾米機。（李其樺攝）
新化在地文史團體拾荒流工作室舉辦街屋故事展，在晉發米穀商行可以看到全台碩果僅存的巨大的檜木製碾米機。（李其樺攝）

新化在地文史團體拾荒流工作室，近日在中正老街首度舉辦街屋策展活動，透過空間營造和設計，將超過百年歷史的晉發米穀商行和長泰西藥房2樓空間還原成過去原貌，讓民眾可以瞭解昔日居民在街屋起居生活樣態，也成功喚起民眾對街屋的歷史情感和記憶。

拾荒流工作室成員石薏琳表示，現在民眾來到新化中正老街，都會對成排街屋的巴洛克式立面感興趣，但是很少人知道老房子背後的故事，只要屋主過世、後代沒有人記錄下來，這些故事也就跟著「死去」，令人感到非常可惜。

為此拾荒流工作室歷時1個多月籌備資料和進行空間設計、再造，將晉發米穀商行和長泰西藥房2樓空間恢復成過去原貌，同時透過專人導覽介紹2棟街屋的歷史和興衰。

其中建於1931年的長泰西藥房過去為蔡氏家族居住，至今屋齡超過87年，從2樓起居間可以看到榻榻米起居間、日據時代遺留的藥報和木櫃，充滿濃濃的懷舊風味；另外，超過147年歷史的晉發米穀商行，則保留全台僅存不多的檜木打造的巨大碾米機和早年台灣農村使用的農具，徘迴其中令人忍不住緬懷過去街屋曾經擁有的輝煌歲月。

拾荒流工作室負責人、新化社區營造協會總幹事許明揚表示，新化街屋策展原定展出到11月底，由於獲得民眾不少回響，特別將展期延後到12月1日、2日，鼓勵民眾趁周末連假來新化老街走走，透過策展回顧街屋的前世今生。

(中時 )

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