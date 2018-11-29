藍心湄50歲拿到第一名：難忘的生日禮物！

2018年11月29日 21:57 中時 林淑娟

藍心湄是網友心目中保健產品最高票的代言人。（TVBS）

TVBS《女人我最大》主持人藍心湄代言的滴雞精，在「SNQ推廣中心」舉辦的「健康品牌投票榜活動」中，拿下「人氣養生飲品類」第一高票，藍心湄也獲得網友心目中保健產品最高票的代言人，奪得「人氣代言人」奬項。藍心湄29日出席頒獎典禮時表示：「太令人感動了，我從小念書到現在，都沒有得過第一名，過了50歲拿到第一名，也是我難忘的生日禮物！」

健康、時尚、漂亮、自信及具有公信力和說服力等，是這次保健產品人氣代言人票選活動，網友心目中的條件。藍心湄分享，她天生樂觀、很愛笑、願意跟大家分享喜悅、很愛交朋友，以及工作就是她的興趣，讓自己覺得是最幸福的人。主持《女人我最大》邁向第17年，認識17歲到77歲的夥伴、藝人朋友，永遠保持一顆好奇的心和大家相處，是非常重要的一件事。

18年來首度破例代言健康營養品，藍心湄說，主要是因為滴雞精產品很好，「我不是一個很容易被說服的人，尤其是代言，我非常嚴格囉嗦，對方要非常有耐心解釋所有細節」，後來她還跑去位在北港的產地，瞭解生產過程，「這些雞很享受，吹冷氣，聽著交響樂，實在太厲害了！」另外，她拍戲時試喝，體力透支的情況都獲得改善，只要晚上有重要飯局，還會先來一包滴雞精，精神會比較好。

藍心湄也提供大家養生之道方法，她說自己很注重吃的東西，不一定要吃得很貴，但一定要健康、天然。例如她最愛的燉蘿蔔、關東煮、蔬菜湯等，將食材的清甜融入濃郁的滴雞精，好吃又健康，不用擔心吃多了會變胖。

(中時 )