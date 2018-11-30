官田時生農場 公雞SNOOPY扮演最佳吉祥物

2018年11月30日 08:06 中時 李其樺

官田區時生永續農場飼養一隻2歲混種公雞SNOOPY，會主動飛上員工手臂，供人輕撫身軀來撒嬌。（李其樺攝）

官田區時生永續農場飼養一隻2歲混種公雞SNOOPY，會主動飛上員工手臂，供人輕撫身軀來撒嬌。（李其樺攝）

農場主李惟裕2年前領養柴犬「Lin Go」（右）和「福氣」作為農場工作犬，皆生性活潑好動惹人疼愛。（李其樺攝）

官田時生永續農場不僅飼養2隻工作犬，還飼養成群雞鴨，不僅雞鴨犬彼此一家親，其中2歲公雞SNOOPY與農場主李惟裕和其他員工感情親密，不時會飛上人的手臂撒嬌，對於陌生人還會用嘴喙啄擊驅趕，逗趣表現成為農場最佳吉祥物。

李惟裕表示，農場共飼養4、5隻雞，其中一隻公雞SNOOPY為荷蘭雞和日本雞交配生下，從原先手掌大小，已經成長茁壯為2歲大的公雞。會取名叫SNOOPY的由來，是因為牠的父母叫聲類似英文「SNOOPY」發音，因此得名。

李惟裕說，SNOOPY從小在農場長大，和農場所有人感情親密，平日會主動跟隨員工巡視菜園，還會主動飛上員工手臂用嘴輕啄皮膚，甚至趴躺在懷抱內，供人輕撫身軀來撒嬌；不過對於陌生人，SNOOPY可是一點都不客氣，不僅主動靠近用嘴喙啄擊對方，甚至會對冒犯牠的人，從背後攻擊對方，非常有個性。

另外李惟裕還領養2隻流浪犬作為農場工作犬，分別是5歲的「福氣」和2歲的「Lin Go」。其中Lin Go為日本柴犬，過去曾因為時常攻擊咬人，不時出入動保所，經李惟裕領養調教後，已成為活潑好動討人憐愛的寵物，不僅受到參觀民眾歡迎，只要有野狗入侵農場，Lin Go也會主動吼叫驅趕，保護農場雞、鴨不受侵害。

(中時 )