宥勝長征南極遇暴風雪！強颱風速站都站不穩

宥勝被暴風雪吹得站不住。（橘子關懷基金會）

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南極長征隊被暴風雪延誤行程。（橘子關懷基金會）
南極長征隊被暴風雪延誤行程。（橘子關懷基金會）

藝人宥勝參與的台灣史上首支南極長征隊，11月19日深夜抵達南極聯合冰川，原訂11月25日出發，卻因當地連日暴風雪打亂行程節奏，預計將延後至12月1日。為按原訂時間抵達，身為隊長的橘子關懷基金會創辦⼈劉柏園和團隊討論後，將每日前進的時間從12-14小時，上調至16小時，加劇挑戰難度。

長征隊員於11月19日飛抵聯合冰川後，即因暴風雪滯留原地數日，除了影響紮營外，風雪也吹得宥勝站都站不穩，頻頻跌倒。此外，原本平坦的雪白高原更因風蝕形成陡峭波浪狀的雪脊地形，冒險夥伴Arctic Trucks就於每日的安全回報中提及：「不佳的天候狀況，加上陡峻的雪脊地形，所有因素都相當不利前進，長征隊行進速度因而減緩。」

天候好轉後，長征隊即起程趕路，不過南極氣候仍然惡劣，平均氣溫在零下40至50度，加上強颱等級的風速，還須拖行重達50公斤的裝備前進，光一天的行動就需消耗8000大卡，每天至少要攝取5000大卡的熱量，相當於吃掉100條七七乳加巧克力。極地教練陳彥博表示：「即便完成挑戰時，體重還是會減少15公斤以上，到時候回來可能就只剩47公斤了！」

長征隊已於11月26日凌晨4點拔營，從南極聯合冰川大本營前往下一站阿蒙森灣。為了能按原計劃完成挑戰，在團隊共識及後勤的安全評估下，預計將30天的路程，縮短在24天內完成，任務勢必變得更加艱峻！

(中時 )

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