吳斯懷：盡吐怨氣 「1124滅東廠」襲捲全台！

前陸軍中將副司令吳斯懷。（圖／取自吳斯懷臉書）

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中時電子報

民進黨在這次九合一大選慘敗，前陸軍中將副司令吳斯懷近日在臉書表示，台灣人民贏了這場選舉，代表人民覺醒，政治人物必須真正傾聽人民心聲，說出人民所望，才會有選票，而民進黨政府的傲慢與濫權，已到了人民難以忍耐的地步！

吳斯懷回顧過去兩年多，民進黨從清算國民黨到毀憲違法的年金改革，從公共政策到人事安排都充滿政治算計。從課綱去中化、找陳師孟、找吳茂昆「拔管」、找張天欽設東廠、找陳英鈐扭曲中選會的中立性，政治凌駕一切已趨近瘋狂。

吳斯懷認為，這次選舉結果是對蔡英文的不信任投票，由於她對民意的冷漠和無感，使她失去了作為國家領導人的正當性。這次選舉台灣人民對民進黨釋放清晰訊號：告訴這個毀憲亂政、無視人民心聲的政黨，在民主政治中，沒有任何人、任何政黨、任何意識形態，能蠻橫硬幹而無須付出代價。

而韓國瑜以平民身分打敗權貴及民進黨，擊倒只談意識形態的政客，以「愛」與「包容」，拆解了民進黨的「仇恨」、「悲情」與「權勢」；只從經濟民生角度出發，穩定了兩岸關係，充分表達了「民之所欲，常在我心」，「因為有九二共識，我們心中沒有任何圍牆，全部都是道路，條條大路通發財，條條道路通賺錢。」高雄人聽進去了！

吳斯懷痛陳，民進黨政府的傲慢與濫權，已到了人民難以忍耐的地步！使台灣選舉的「鐘擺效應」已提早發酵！人民寒了心，催出「滅東廠」的起義選票，讓「1124滅東廠」風潮襲捲全台！

(中時電子報)

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