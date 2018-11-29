敗選後派系火拚？沈富雄：你們其實不懂民進黨

蔡英文總統。(本報系資料照片)

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中時電子報

外界認為民進黨敗選後會派系大火拚，前民進黨立委沈富雄坦言，其實大家都不太懂民進黨，今天民進黨內若有派系火拚，那還有救，但到現在為止一點拚的味道都沒，大部分人是意興闌珊，即使想選黨主席也不敢動。

沈富雄在政論節目《新聞深喉嚨》指出，因民進黨主席這個位置風險大，不好做，但是蔡英文就是在大家都不敢當黨主席的時候，人家求她出來當，當了以後就變成總統了。

沈富雄點出，此次選戰優秀的落選人，可以等2年後當上區域立委，回到黨團來，這是一條聰明的路，他們大部分的人大概都選這一條路，但不排除他們也會心想是不是可以當上黨主席。因黨主席如果做得好，在大阿哥、二阿哥、三阿哥的排位上，就跳過去變成順位，排位往前，包括林佳龍、陳其邁兩人未嘗沒有這個念頭，但在他們想過以後，恐怕也不敢。

沈富雄還直言，民進黨慘敗後，蔡英文總統到高雄陳其邁的後援會檢討會上，去傾聽敗選者的聲音，這就忸怩作態了，蔡坐在凱達格蘭大道上，難道不曉得人民的聲音是什麼？難道不曉得敗選者的聲音是什麼？何必假仙地走這一趟。現在蔡果然辭掉了黨主席，不過，請辭是行之有年的規矩，沒什麽稀罕，但蔡這兩天的運作很奇怪，連代理黨主席她都不放心，還要基隆市長林右昌來當，最關鍵的是，很快就要選主席了，竟跑出來一個蘇嘉全，讓很多人覺得匪夷所思，為何小英要一再提拔蘇嘉全。

(中時電子報)

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