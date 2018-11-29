UBA》台師大詹軍百分百命中率 生涯頭一遭

台師大詹軍(中)以百分百命中率轟下25分，助隊在新球季開季4連勝。(大專體總提供)

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中時電子報
／綜合報導

休兵一天後，107學年度UBA男一級預賽今天重燃戰火，台灣師大射手詹軍，沒因休息一天影響手感，替補上場19分鐘，包括三分球5投中5，全場9次出手全部命中，加上2罰2中，以百分百命中率攻下25分，助隊 106：67輕取台科大，收下開季4連勝，繼續在8隊中領先，並送給台科大4連敗。

詹軍打球超過10年，第一次正式比賽單場彈無虛發，本戰外帶5助攻、4抄截，單場三分球、得分、助攻、抄截都創個人生涯新高，也是繼前天對萬能科大三分球5投中4拿16分後，連2場把2項個人紀錄推進。

手感熱到發燙的詹軍說，上一場對萬能自己三分球、得分雙寫新高後，打來更有信心，28日休兵球隊照常訓練，才能保持很好的投籃感覺及節奏，機會來了他也不猶豫、果敢出手，他也不忘感謝隊友幫他製造空檔。

台師大全隊12人輪番上陣都有得分，簡家暐三分球8投中4平生涯最佳、得14分則是本季最高，隊長周桂羽11分、5助攻、2抄截，蘇士軒11分、8籃板、3助攻、2抄截，黃宗翰10分。

台師大教頭王志群說，本季補進多名新人，戰力無銜接問題，其中研一的蘇士軒替虎尾科大打多年球，經驗很好，只來半年多但與隊友默契無礙，菜鳥控衛陳又瑋系出HBL名門南山，後場戰力提升，澳門籍中鋒容毅燊傷癒歸隊，搭配蘇士軒，上季最弱的內線大幅提升，都是4連勝助力。

(中時電子報)

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