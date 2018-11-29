台帥氣男模對岸拍戲吞惡評仍被激勵

2018年11月29日 22:42 中時 洪秀瑛

張又瑋（左）與陳紫晧。（陳俊吉攝）

張又瑋飾演二郎神。（達騰提供）

張又瑋飾演二郎神。（達騰提供）

張又瑋（左）與陳紫晧。（陳俊吉攝）

張又瑋（左）與陳紫晧。（陳俊吉攝）

何潤東、沈建宏師弟張又瑋29日與同門的陳紫晧受訪，提到前陣子在大陸拍戲，他說有些劇組已經訂了男一角色，經紀人希望讓他多磨練和累積經驗，仍安排他試鏡，原本喪氣的認為「去了也只是當炮灰」，不過他個性遇強則強，看到許多大陸演員努力態度受到激勵，開始每天訓練自己的口音和演技，很幸運接下第1部戲《鬥戰勝佛3》。

他新戲中飾演二郎神，角色並非正義之身而是反派。張又瑋劇中首次吊鋼絲，最高被吊4層樓，剛開始往下看嚇到腿軟，後來拍到兩邊胳膊瘀青、雙腿內側也因摩擦紅腫，每天穿脫鎧甲、梳妝就要花4小時，「到大陸才發現競爭激烈，試鏡時，有些導演還會直接說『我不想用你，你戲不好』」，但現在他想請經紀人替他報名訓練課程，心態改變不少。

張又瑋入境隨俗，在大陸看《我是演員》節目，也和大陸演員兼室友交談勤練普通話，最近回台到超商購物，捲舌音一時沒轉換過來，被店員誤以為是住在北京的馬來西亞人，讓他哭笑不得。也發現，大陸現在許多劇組普遍要找185至190公分男演員，181公分的他，有次試鏡就因為身高未達標準被刷掉，「我這次回台準備去找中醫師，詢問是否還有增高的方法」。

24歲的陳紫晧，外型神似郭品超，參加模特兒比賽脫穎而出，加入達騰娛樂後，跟隨張又瑋腳步，將前往進北京電影學院上課，「我很崇拜湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。他在名電影《雷神索爾》裡的洛基，到更早以前演出的《摩天大樓》裡的醫生，兩種角色、兩種截然不同的性格的詮釋，讓我很佩服，所以我也想挑戰自己，藉由表演演繹出與眾不同的反差感。」

陳紫晧曾和同家模特兒公司的林柏叡一起競爭電影《鬥魚》男主角，周邊朋友本以為他酷似郭品超外型是加分，沒想到落選，據知導演及製片是因為覺得他外型秀氣，少了點逞凶鬥狠的老大氣息，最後和《鬥魚》擦身而過。陳紫晧月初先行前往北京與張又瑋碰面，初次見面的兩人一拍即合，張又瑋更帶著陳紫晧進行一輪觀光巡禮。

陳紫晧入行前曾做調酒工作長達4、5年，剛和公司簽約到北京發展時，和張又瑋在北京發生小插曲，張又瑋、陳紫晧想去當地夜店一探究竟，卻沒先跟經紀人報備，高顏值的兩人與夜店內女孩的合照在朋友圈流傳，被同行截圖告知經紀人，兩人事後在經紀人家樓下吹了1小時寒風，等經紀人氣消。

(中時 )