SBL》台銀送璞園3連敗 林任鴻：就想贏老東家

2018年11月29日 22:47 中時電子報 黃及人

台銀洋將伍茲攻下全場最高25分。(中華籃協提供)

台灣銀行29日靠著伍茲攻下全場最高25分，史密斯也有18分、18籃板，終場81比68力退桃園璞園，也送璞園3連敗，本季改披台銀戰袍的「小林」林任鴻，順利完成棒打老東家任務，讓他賽後不禁表示，「我真的很想贏璞園！」

林任鴻生涯前3季都在璞園效力，卻始終未受重用，直到今年才告改投台銀懷抱，29日貢獻5分、4籃板、1抄截與1火鍋，算是台銀贏球功臣之一，賽後他強調自己很感謝台銀總教練韋陳明的信任，更重要的是上場先做好防守。

「其實我最近練球狀態並不好，只是面對璞園，我真的很想贏，除了今天賽前狂看影片，也不斷回想過去在璞園的練球內容，」林任鴻表示，「反正我上去就先做好防守，球可能投不進，可是防守絕對可以拚命做好，也讓自己發揮作用。」

一旁的「喇叭」張博勝也稱讚這名剛來球隊的學弟表現出色，「其實我們全隊都沒受到前役慘敗太多影響，今晚就算被對方追上，甚至超前，也都沒有慌了手腳，像是小林就很不錯，希望我們以後都能像今晚這樣打法，努力表現穩定點。」

韋陳明表示，台銀輸贏之間的落差很大，這種不穩定性很難控制，希望能從球隊文化當中做出改變，「今晚就算贏球，球隊仍然曝露不少問題，像是第1節只有兩名洋將得分，本土竟然沒人取分，代表我們本土球員還需加強。」

璞園總教練麥班達賽後走進記者室僅說一句，「我們打得就很爛！」然後就不再開口，直到媒體逼問，他才回答，「假如我知道我們為何這麼爛，應該就不會這麼爛了，老實講，我真的不清楚，只知道這跟每個球員都有關係。」

(中時電子報)