因為外表分手 她上網求減肥方法「想打臉膚淺男人!」

示意圖，與本文無關。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
一名女網友在《Dcard》發文表示，自己因為胖胖的沒什麼自信，想不到最近還被男友以外表為理由分手，讓她決定減肥變漂亮，想好好打臉膚淺的男人。(翻攝自Dcard)

人都是視覺動物?一名女網友表示她是個胖胖的女孩，原本前男友剛和她交往時表示「感覺對了外表不重要」，未料後來男友疑被旁人影響，竟對原PO說出「你沒辦法改變就不要拖我時間」等傷人語言，讓原PO決定與他分手，並問「有好的減肥方法請告訴我，我會好好打臉膚淺的男人!」

這名女網友在《Dcard》上發文表示，她是個胖胖的女孩，沒什麼外表，也對自己沒有自信，但當初和前男友交往時，前男友卻對她表示「感覺對了外表不重要」。沒想到後來疑似因為前男友的朋友常常嫌她醜，讓原本不在意朋友酸言酸語的前男友，也開始會攻擊原PO長相。

原PO貼出與前男友的對話，表示後來前男友竟說出「你沒辦法改變就直接說，不要拖我時間」、「我身邊很多女生條件不錯，憑哪點讓我繼續喜歡你?」等傷人言語，讓原PO決定與他分手，並霸氣回復「以後別人問為甚麼分手，就說因為外表好了，這原因真的蠻可笑」，再上網詢問是否有好的減肥方法，她要變漂亮，好好打臉膚淺男人。

一名女網友在《Dcard》發文表示，自己因為胖胖的沒什麼自信，想不到最近還被男友以外表為理由分手，讓她決定減肥變漂亮，想好好打臉膚淺的男人。(翻攝自Dcard)
一名女網友在《Dcard》發文表示，自己因為胖胖的沒什麼自信，想不到最近還被男友以外表為理由分手，讓她決定減肥變漂亮，想好好打臉膚淺的男人。(翻攝自Dcard)
原po最後甩掉前男友，並上網詢問好的減肥方法，想要「好好打臉膚淺的男人」。(翻攝自Dcard)
原po最後不甩掉前男友，並上網詢問好的減肥方法，想要「好好打臉膚淺的男人」。(翻攝自Dcard)

發文一出立即引起許多人的關注，有人回覆「覺得他不愛你了，加油，別讓自己受委屈」、「變漂亮讓他後悔吧!」但也有人語重心長表示「這社會交往本來就會看外表，不要指望男生多包容你，把自己條件提高『例如減肥、涵養等』，條件高自然是你選男生」，但也有人表示「因為外表的人別交往」。

(中時電子報)

約會對象影響食量？研究：如果對… 同婚公投受挫 立法院：若立法不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。