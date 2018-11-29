因為外表分手 她上網求減肥方法「想打臉膚淺男人!」

2018年11月29日 23:23 中時電子報 柯毓庭

一名女網友在《Dcard》發文表示，自己因為胖胖的沒什麼自信，想不到最近還被男友以外表為理由分手，讓她決定減肥變漂亮，想好好打臉膚淺的男人。(翻攝自Dcard)

人都是視覺動物?一名女網友表示她是個胖胖的女孩，原本前男友剛和她交往時表示「感覺對了外表不重要」，未料後來男友疑被旁人影響，竟對原PO說出「你沒辦法改變就不要拖我時間」等傷人語言，讓原PO決定與他分手，並問「有好的減肥方法請告訴我，我會好好打臉膚淺的男人!」

這名女網友在《Dcard》上發文表示，她是個胖胖的女孩，沒什麼外表，也對自己沒有自信，但當初和前男友交往時，前男友卻對她表示「感覺對了外表不重要」。沒想到後來疑似因為前男友的朋友常常嫌她醜，讓原本不在意朋友酸言酸語的前男友，也開始會攻擊原PO長相。

原PO貼出與前男友的對話，表示後來前男友竟說出「你沒辦法改變就直接說，不要拖我時間」、「我身邊很多女生條件不錯，憑哪點讓我繼續喜歡你?」等傷人言語，讓原PO決定與他分手，並霸氣回復「以後別人問為甚麼分手，就說因為外表好了，這原因真的蠻可笑」，再上網詢問是否有好的減肥方法，她要變漂亮，好好打臉膚淺男人。

一名女網友在《Dcard》發文表示，自己因為胖胖的沒什麼自信，想不到最近還被男友以外表為理由分手，讓她決定減肥變漂亮，想好好打臉膚淺的男人。(翻攝自Dcard)

一名女網友在《Dcard》發文表示，自己因為胖胖的沒什麼自信，想不到最近還被男友以外表為理由分手，讓她決定減肥變漂亮，想好好打臉膚淺的男人。(翻攝自Dcard)

原po最後甩掉前男友，並上網詢問好的減肥方法，想要「好好打臉膚淺的男人」。(翻攝自Dcard)

原po最後不甩掉前男友，並上網詢問好的減肥方法，想要「好好打臉膚淺的男人」。(翻攝自Dcard)

發文一出立即引起許多人的關注，有人回覆「覺得他不愛你了，加油，別讓自己受委屈」、「變漂亮讓他後悔吧!」但也有人語重心長表示「這社會交往本來就會看外表，不要指望男生多包容你，把自己條件提高『例如減肥、涵養等』，條件高自然是你選男生」，但也有人表示「因為外表的人別交往」。

(中時電子報)