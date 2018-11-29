楊謹華當記者 最關心這件事

楊謹華（右）與姚淳耀。（民視提供）

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楊謹華。（民視提供）
李之勤（右起）、林柏宏、鄭文堂、楊謹華、姚淳耀。（民視提供）

民視新劇《鏡子森林》製作人兼總導演鄭文堂今率演員楊謹華、李之勤、林柏宏、姚淳耀，出席新加坡國際影視展AIT行前記者會。鄭文堂說：「台灣很少描述討論記者議題的戲劇，拍攝最大困難如何呈現記者的專業，很多細節要注意，也特別情商媒體先進為演員們上課」。提到第一季的女主角楊謹華，鄭文堂打趣說「從小看她的戲」，讓大家笑彎腰。

鄭文堂對楊謹華第1部電影《晚九朝五》印象深刻，認為她有犀利面貌，但碰到關鍵點又有溫暖一面。楊謹華演的是政治線記者，為此跟真正的政治記者接觸，最大感想是「記者都非常有自信，回答問題不會遲疑，邏輯很強，自信心很高」，也知道他們壓力大，特別問他們紓壓方式，發現大家睡前都會喝一杯，從中了解不少記者有趣的事。

林柏宏3年前曾和鄭文堂合作《燦爛時光》，這回演的是攝影記者，因為抓著相機的時間過長，最後右手手指無法合起，還會發抖，也了解攝影記者真的是兼具體力和腦力的工作。

姚淳耀為了詮釋社會線記者，導演特地讓他到警局「實習」，並請教正牌社會線記者，覺得社會線記者有「多元面向」，有時候看像黑道、有時候又很文青，也常覺得像運動員很陽光，而且發現他們心中深處都有自己特殊的批判面，特別的「可愛」。

演歌雙棲的李之勤被導演獨具慧眼挑中飾演報社總編輯，直呼幸運，爆料說本來這個角色是設定65歲的男性，這次能演出，像是在演藝路上一個新的學習，總編輯必須兼顧新聞真相與商業競爭，對她而言是很具挑戰的角色嘗試，也會讓觀眾看到不一樣的李之勤。

(中時 )

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