李千那新年盼甩無殼蝸牛 嘆台北房子真的太貴了

2018年11月29日 23:08 中時 林淑娟

廖峻等人主演的《寸尺》開鏡。（華視）

劇組為李千那慶生。（華視）

李千那繼《熱海戀歌》之後，已有4年沒演出台語劇，最近接演華視金選劇場《寸尺》，與廖峻首度合作就飾演父女，她表示，很久沒有說這麼多台語了，要跟「峻爸」多多學習，希望台語能像他一樣輪轉，廖峻則笑回：「我台語都講60幾年，還能不輪轉嗎？」

《寸尺》日前正式開鏡，主要演員廖峻、李千那、王自強、周宇柔等皆人到場一同拜拜祈福拍戲順利，劇組也特別幫李千那一個驚喜，送上寫著「李千那」祝福她正式從「娜」改為「那」能有全新、更好的開始。李千那的生日願望除了期許新戲、新專輯大賣受歡迎外，就是希望2019年能在買下首間房子，給家人更好的生活環境，她坦言：「台北的房子真的太貴了!」

廖峻和李千那在《寸尺》戲中有許多精彩的親情對手戲，兩人分別要詮釋裁縫師與設計師，特別為戲去看書、向裁縫師請益，相當敬業與努力。她說：「能遇到峻爸真的很幸運，他的台語這麼正統、字正腔圓，可以跟他對戲可以學到很多東西。」希望能像廖峻一樣演戲演得很自然，讓看戲的人能感動。|

李千那曾獲得金馬獎最佳進演員獎，與金鐘獎迷你劇集最佳女配角獎「雙金」肯定，談到是否會造成之後接戲與拍戲的壓力，李千那表示完全不會，她覺得每次遇到不同的演員都是學習的機會。

《寸尺》由導演鄧安寧、執行導演范云杰掌鏡，並由實力派演員廖峻、李千那、王自強、周宇柔、應采靈等人演出，故事敘述裁縫師阿興(廖峻飾演)守護一輩子的西服店，在一場颱風夜裡，掀開了他的青春，也解開了他與女兒(李千那飾演)之間的心結。華視自2018年開始甫獲得文化部補助製播「華視優質台語影音計畫」，以戲劇來發揮台語文化的軟實力，其中華視金選劇場將陸續推出《寸尺》、《重聚》、《我的阿北同學》、《青春魯蛇物語》、《夏之橘》、《蘇爺爺的肖像畫》、《忘川》、《失父招領》8部電視電影，預計將於2019年初於華視主頻HD播出。

(中時 )