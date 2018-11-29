男演員被爆愛傳啾咪 挨虧「像大猩猩裝可愛」

黃健瑋（右起）、楊謹華、謝佳見。（八大提供）

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三人因戲建立情誼。（八大提供）

八大電視《我是顧家男》主要演員楊謹華、黃健瑋及謝佳見，今(29日)在台北出席新加坡國際影視展ATF行前記者會。楊謹華3年前以《一把青》創演藝生涯高峰，今坦言當時的確看到不同的自己，但那之後卻有快2年的時間卡在一個「箱子」裡，接下《我是顧家男》時，只能一直告訴自己「不要想太多」，幸好拍完後走出來了。

黃健瑋和楊謹華、謝佳見因這部戲結為好友，黃健瑋形容：「我們是彼此的救星。」自虧「歹逗陣」的他，私下很少跟藝人開群組，但跟楊謹華和謝佳見卻有個3人祕密群組，不但互相噓寒問暖，也會提出生活上的疑難雜症。楊謹華爆料，「他(黃健瑋)超愛傳啾咪…就像大猩猩裝可愛。」

楊謹華以低胸白禮服，與戴著眼鏡又蓄著落腮鬍的黃健瑋及西裝畢挺的謝佳見，一同為預計明年（2019年）農曆年後上檔的《我是顧家男》合體宣傳。這部描述都會男女朋友進入婚姻生活前的情感糾結，由於這齣戲被定位為偶像劇，以往都是詮釋性格類型戲劇的黃健瑋，笑稱自己與「偶像」搭不上邊，所以自己是負責「劇」的部份。

雖然和楊謹華、謝佳見合作前都認識，但真正一起拍戲後，兩位男主角忍不住異口同聲：「和楊謹華合作就真的像看到偶像明星。」令楊謹華聽得受寵若驚，稱讚他們不僅是護花使者，「謝謝把我捧在手掌心啦。」

楊謹華表示，拍攝期間像是以「玩」心境表演方式下工作，與大家沒有磨合期，卻異常有默契，隨時都能接到彼此給的球。黃健瑋形容楊謹華是在演藝圈「表裡如一」的人，沒想到話一出口，立刻被媒體記者抓到語病，追問誰是「表裡不一」？黃健瑋也很機靈地立刻說是自己。

此外，楊謹華爆料每次放飯時，謝佳見一向都很注重養身，她自己因為愛吃肉，黃健瑋就會到旁邊叮嚀她要少吃肉，楊謹華說：「沒想到這居然會潛移默化，我到殺青前幾天，真的就吃素了！」謝佳見表示，自己因為要求完美又屬於多愁善感的人，楊謹華就像他的心靈老師。楊謹華解釋，因為自己也曾遇過這樣狀態，與謝佳見分享心情經驗而已。

(中時 )

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