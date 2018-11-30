哥喝的不是高粱是鄉愁 台酒十二年甕藏紅麒麟引人回味

2018年11月30日 09:00 中時電子報 綜合報導

提到台灣最早的高粱酒廠，很多人認為一定是金門或馬祖，其實不然，而是建廠超過百年的嘉義酒廠，它可是台灣高粱酒的原鄉，也因此在市場上受到許多人肯定與愛戴；近期國內吹起典藏酒的熱潮，嘉義酒廠當然順勢推出陳年甕藏陳高-紅麒麟，使用高粱米純糧發酵、蒸餾後，以遠古神話中四大瑞獸：麒麟、鳳凰、龜、龍，為對應等級，襯以喜氣團圓的紅色，推出紅麒麟此品牌，這次由品酒大師吳志彥，來分析講述這瓶紅麒麟的不凡之處。

提到嘉義酒廠，真的不能不說他的歷史，不但建廠超過百年之外，也是台灣第一個高粱酒廠，當初政府來台之後，因為軍中都是喝高粱，但是當時台灣都是以紹興酒為主，為了一解軍旅人員的思鄉情愁，政府下令釀造高粱酒，勘察之後選定了阿里山麓的嘉義，日夜溫差大，適合製麴及發酵，所以當你在喝嘉義酒廠的高粱時，你喝的不單單只是高粱，而是一種鄉愁的感念，每一口都特別的有味道與感情。

於五十九年擴建後的嘉義酒廠。/圖片來源：截自嘉義酒廠官網

我們舉個國外例子好了，酒廠的年份對製酒來說也非常的重要，國外很多都是百年酒廠，越有歷史的酒廠，釀造的技術及環境更趨成熟，嘉義酒廠也是這個道理，經過日月積累，產生適合釀酒的微生物，所以酒質就會越釀越香醇，也就是為什麼同樣的都是十二年的好酒，卻有不同的差異，也因為這樣的基底，讓這瓶陳年甕藏高粱酒-紅麒麟，光推出就讓人期待。

一道道繁複的手工製成及釀造工法，經過12年才有的一瓶好酒。/圖片來源：嘉義酒廠提供

每個年份高粱酒，所設定的風格不同，三年有三年的口感、十二年有十二年的口感，這款十二年紅麒麟甕藏，口感非常厚重紮實，高粱是使用陶甕來儲陳，甕裡面都會有一些毛細孔，隨著時間累積，會讓嗆辣的口感越來越少，這就叫醇化效果，有點像是洋酒醒酒概念；而且高粱酒釀酒過程都是純手工釀造，每一道工法都會添加它獨特的味道，不同於威士忌，主要的味道來自橡木桶，是不一樣的！所以細喝紅麒麟甕藏時，層次感更濃烈，麴香、醃烏梅醬香及特別的木質蔘香相互交替，再加上玉山高粱本身就帶有一點甜味，當你體驗完這三種層次後，還能感受回甘後的甘甜，這跟其他陳年高粱酒是不一樣的感受。說真的！陳高陳高，大家都只標記陳年高粱酒，一般高粱酒要喝到十二年根本是少之又少，如果有幸能喝到十二年的高粱，真的是倍感殊榮呀！

台酒十二年紅麒麟甕藏。/圖片來源：中時電子報拍攝

另外值得一提的是，有時候這種比較有年份的酒，廠商在推出的時候，會敗在包裝以及瓶身的呈現，但這次台酒的這款紅麒麟甕藏的包裝，從瓶標到外包裝都確實展現出了年份酒尊貴的質感。另外在產品命名上也很有玄機，非常有深度，這款酒除了是使用高年份陳酒之外，更是調酒師逐甕評選、精心勾兌，也因此才能造就這麼有層次的口感；而神話中麒麟首似龍，形如馬，狀比鹿，尾若牛尾，為各種動物的集合，和本次特點一樣，為多種酒頭之集合，因此取名紅麒麟不愧是名副其實。而且紅麒麟名稱喜氣，也很適合在過年、春酒送禮。只能說這款十二年甕藏紅麒麟，由內而外台酒下了非常多的功夫，相信在正式推出之後，絕對能造成消費者的廣大迴響。

吳志彥，酒訊雜誌主筆，能以客觀的角度來分析酒的優劣。/圖片來源：吳志彥提供

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(中時電子報)