SBL特稿》禁止飲食加記分板故障 這叫職業化？

首場在天母比賽還沒打完半場，記分板就已發生故障。(黃及人攝)

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中時電子報
SBL來到天母的第1天，現場觀眾就少到可憐。(黃及人攝)

隨著九合一大選落幕，預定明年正式職業化的超級籃球聯賽(SBL)充滿更多變數，但看著SBL這周來到台北市大天母校區體育館，卻面臨場館1樓禁止飲食，比賽才打不完1場，記分板就發生故障，這樣的比賽場館真能職業化嗎？

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SBL才打到例行賽第3周，除了先前在桃園巨蛋票房慘不忍睹，本周來到天母，要不是開放學生免費進場，恐怕球迷不滿100人，場面冷清狀況無法跟HBL、UBA相比，更不能跟至今作客幾乎場場爆滿的寶島夢想家相提並論。

沒想到上季才被球迷罵過的高雄巨蛋禁止飲食措施，本季搶先在天母就已推行，因為天母體育館1樓禁食，這對想要進場一邊看球、一邊享用美食的球迷來說，根本是種變相的「虐待」，為何其它球場可以，偏偏天母就是不行呢？

不管SBL到底明年能否順利職業化，可是舉辦職業球賽最重要因素之一，無非是給予球迷足夠的進場意願或噱頭，結果現在天母竟然禁止飲食，等同不歡迎觀眾進場，難怪29日晚上的票房會如此慘澹，甚至堪稱本季最慘的1天。

至於記分板，29日首役還沒打完上半場，一邊的球員名字就無法顯示，這也太誇張了，畢竟才開打第1天，記分板就故障，代表場館平日保養或維修有問題(不是去年台北世大運才整修過)，恐怕日後也沒法當作SBL職業化後的場館。

SBL職業化還沒正式上路，比賽場館就已面臨不小問題，就以本季使用場館來看，無論彰化、天母、桃園、板橋、新竹等地場館都有嚴重交通不便問題，高雄巨蛋雖無交通麻煩，卻仍不肯開放飲食，等同本季所有場館都是不合格。

無論最後到底職籃公司何時成立？由誰成立？如何組成？未來SBL職業化後，首先面臨課題就是場館檔期租借困難，合適場館又難找尋，更何況還有裁判、賽制、7隊是否配合等難題，SBL真有辦法職業化嗎？目前看來很困難！

(中時電子報)

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