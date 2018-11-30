網po文擔心韓國瑜 回文一句「你姓陳吼」讓樓全歪

2018年11月30日 00:20 中時電子報 柯毓庭

2018九合一大選，高雄市長候選人韓國瑜在萬眾期待下，成功高票當選高雄市長，但在忙碌且高壓的行程下，也令人擔心他的身心健康是否會出現狀況。就有一名網友在PTT政黑版發文，表示在各界的干擾下，韓國瑜的健康會出狀況。沒想到一句「你姓陳吼」的回復，讓網全歪樓。

這名網友發文表示「有時候人不是鐵打的，不管是身體還是心靈都需要休息，韓國瑜會很在乎，然後一直給自己壓力，真的擔心國瑜的身體」並希望韓國瑜能多多加強心理建設、站穩腳步，將高雄帶成國際化大都市。

沒想到這篇感性發文，卻因為底下一位網友在三樓回復「你姓陳對吧?」暗指陳其邁，讓網全歪樓，有網友表示「三樓母湯」、「你其邁對吧」，更有人笑稱「別把人家身份講出來」，還說「好了拉其邁，直接打通電話過去，不要上PTT講」。

據了解，韓國瑜與陳其邁兩人曾是立法院同事，從那時起就建立好交情，這次兩人在高雄選舉的君子之爭也堪稱是此次大選的一股清流，而陳其邁早前的一句「愛你一萬年」，更讓人封韓、陳兩人為繼「一生監督你一人的」賴清德、謝龍介CP之後第二對CP，並取名為「韓情邁邁」。

(中時電子報)

網友創作的韓國瑜陳其邁「愛你一萬年」漫畫封面。（圖片來源：PTT）