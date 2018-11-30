浩角翔起挑戰這個 「重要部位」竟失守

2018年11月30日 00:20 中時 洪秀瑛

嘉賓們。（民視提供）

挑戰相撲。（民視提供）

民視《綜藝新時代》每集都有不同的挑戰，本集浩角翔起將面對阿ken與陳漢典前來踢館挑戰，浩角翔起沒想到的是在這一集重要部位「小浩浩」、「小翔翔」接連失守被痛擊，浩角翔起先是進行相撲比賽，瘦皮猴浩角翔起連同阿ken與陳漢典聯手對抗相撲力士，卻還是被「巴」得落花流水大喊饒命。

浩子的重要部位「小浩浩」在第一集被台灣戰神朱木炎重踹，本集在與阿ken的對決中，再度被擊中，痛得倒地指著阿ken說，為了求勝出奧步。阿ken在後頭單元也嚐盡苦果，被飛盤爆射擊中，嚇到表情扭曲還拗到手，趕緊說「我很有錢，我給你錢，拜託你不要射我」。選手轉而用飛盤射梓梓，梓梓則是被飛盤爆胸痛到要選手負責呼呼，連站在一旁看戲的阿翔也無辜被射歪的飛盤擊中重要部位，又痛又氣，笑翻全場。

藝人原以為要苦嚐羞辱的「跨下之辱」關卡，沒想卻是本集最輕鬆的遊戲，讓阿ken與陳漢典發自內心的怒吼說，這個節目太硬太難賺了。一路下來，陳漢典慘遭能徒手爆西瓜的相撲力士爆頭痛打，阿ken被捉來人體洗車，又被飛盤痛擊，兩人直說有騙通告的嫌疑，才讓浩翔回說：「誰叫上次上你們節目你們也是操我們操的毫不手軟，看大家以後還要不要這樣互相傷害。」民視每週五晚間10點15分、八大綜合台每週六晚間8點《綜藝新時代》。

(中時 )