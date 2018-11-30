浩角翔起挑戰這個 「重要部位」竟失守

阿ken。（民視提供）

友善列印
中時
嘉賓們。（民視提供）
挑戰相撲。（民視提供）

民視《綜藝新時代》每集都有不同的挑戰，本集浩角翔起將面對阿ken與陳漢典前來踢館挑戰，浩角翔起沒想到的是在這一集重要部位「小浩浩」、「小翔翔」接連失守被痛擊，浩角翔起先是進行相撲比賽，瘦皮猴浩角翔起連同阿ken與陳漢典聯手對抗相撲力士，卻還是被「巴」得落花流水大喊饒命。

浩子的重要部位「小浩浩」在第一集被台灣戰神朱木炎重踹，本集在與阿ken的對決中，再度被擊中，痛得倒地指著阿ken說，為了求勝出奧步。阿ken在後頭單元也嚐盡苦果，被飛盤爆射擊中，嚇到表情扭曲還拗到手，趕緊說「我很有錢，我給你錢，拜託你不要射我」。選手轉而用飛盤射梓梓，梓梓則是被飛盤爆胸痛到要選手負責呼呼，連站在一旁看戲的阿翔也無辜被射歪的飛盤擊中重要部位，又痛又氣，笑翻全場。

藝人原以為要苦嚐羞辱的「跨下之辱」關卡，沒想卻是本集最輕鬆的遊戲，讓阿ken與陳漢典發自內心的怒吼說，這個節目太硬太難賺了。一路下來，陳漢典慘遭能徒手爆西瓜的相撲力士爆頭痛打，阿ken被捉來人體洗車，又被飛盤痛擊，兩人直說有騙通告的嫌疑，才讓浩翔回說：「誰叫上次上你們節目你們也是操我們操的毫不手軟，看大家以後還要不要這樣互相傷害。」民視每週五晚間10點15分、八大綜合台每週六晚間8點《綜藝新時代》。

(中時 )

劉以豪教「他」自彈自唱把妹 張韶涵暖圓新人夢 新郎茫喊「妳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。