新聞分析》同婚修民法和設立專法有何不同？

2018年11月30日 00:34 中時電子報 吳家詮 劉峻谷、

大法官會議去年5月24日作成解釋，認為民法關於婚姻規定，沒有保障相同性別者的婚姻自由權及平等權宣告違憲，相關機關應在2年內完成修法或制定，至於直接修改民法或是設立「同性伴侶法」等專法，大法官會議未下指導棋。而這次公投結果，反對同性結婚的又獲得絕對的勝出，到底修民法和另立專法有何不同？

若是修改民法納入同性婚姻，同志團體認為是尊重，代表國家承認同性戀，並給予選擇婚姻自由的保障，與異性戀一視同仁，享有與異性戀婚姻一樣的權利和義務，代表一種尊嚴。

另外定訂專法，例如同性伴侶法，則同志團體認為是歧視、假平等，是一種「隔離但平等」的做法。隔離但平等，是法律用語。例如，往昔美國有種族隔離政策，學校、電影院和餐廳分白人和黑人，雖然黑人小孩能上學，與白人小孩一樣平等，享有受教育權利，實際上則是歧視。

法務部則是主張立專法，因為修法困難，主管民法的法務部官員幾乎一致傾向立專法不修民法，因為修法不只是將民法「一男一女」改成「二人」締結婚姻那麼簡單，連民法繼承編、戶籍法所有牽涉到夫妻的1700多條全部要改。

光是改稱謂就是一大難題。前法務部長邱太三提到祖先牌位將來寫考考、妣妣，還有身分證父母欄，改成雙親一、雙親二。另有，收養權牽涉到被收養者的人權，情形更複雜。

(中時電子報)