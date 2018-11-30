浩角翔起又拆夥 新節目搭檔換「他 」

2018年11月30日 00:39 中時 洪秀瑛

首次搭檔有默契。（公視提供）

公視全新台語音樂性節目《台灣金頌》辦開錄記者會，由浩子與乱彈阿翔首度合作擔任主持人，兩人的組合剛好就是金曲獎、金馬獎跟金鐘獎的三金合體，笑稱新團體「浩角乱翔起」正式出道。浩子表示，這次能跟偶像乱彈阿翔一起主持音樂節目，是人生最接近音樂人的時候，「根本就是美夢成真」。

浩子與乱彈阿翔因為由浩角翔起所主演的電影《傻瓜向錢衝》結識，雖然中間也有合作擔任演唱會嘉賓，這次是兩人第一次正式合作。乱彈阿翔是第一次擔任主持人，被問到會不會怕冷場？浩子說：「我們音樂人不怕尷尬。」阿翔還現場提議挑戰冷場可以ㄍ一ㄥ多久，於是兩人沉默快30秒後，浩子終於忍不住說：「欸，你頭髮亂了。」才結束這場即興挑戰。

對於新節目需要使用全台語主持，兩人信誓旦旦表示沒問題，因為從小就是在台語的環境中長大，浩子平時也常使用台語跟家人、朋友們溝通，乱彈阿翔則經常創作台語歌曲，因此對於台語主持節目不擔心。至於節目主持，浩子虧乱彈阿翔只在意他的頭髮毛不毛躁、有沒有亂掉，完全不緊張。浩子則擔心自己「怕講太多不該說的語助詞，消音到最後都沒有內容了」。

浩子還說，原本乱彈阿翔在他心中的形象是硬漢，但有次去對方家裡喝酒，竟發現阿翔飼養的寵物竟然是蝸牛，因此在心中的形象馬上就變成了海綿寶寶，還虧阿翔養蝸牛是因為怕沒有表演工作時，可以賣給法國餐廳貼補家用。阿翔笑著解釋，因為有次買菜，在葉子裡發現蝸牛，因此就把牠留下來，現在也已經養了好幾年，還開玩笑說最大的心願是「遛蝸牛」。

該節目以跨界結合的方式，讓觀眾認識台語⽂化，結合多元流⾏音樂歌曲元素，創造出獨⼀無⼆的改編框架與⾳樂型態，試圖打破傳統的國語、台語的歌曲區分，重新去定義⼀個全新的⾳樂語種。節目預計2019年4月上檔。

(中時 )