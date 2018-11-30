歡慶耶誕！ CHARLES ＆ KEITH找來群星香港中環專賣店開趴

CHARLES ＆ KEITH在香港中環皇后大道中百佳大廈開設專賣店。（吳娮翎攝）

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歡慶耶誕派對，潮流時尚品牌CHARLES & KEITH在中環皇后大道中百佳大廈專賣店開趴踢，找來韓國人氣組合Girl’s Day成員Yura、影視紅星陳凱琳、陳家樂、網紅Molly Chiang 及 Harin Lee、女演員袁澧林、談善言、林愷鈴、多媒體創作人彭秀慧、藝人何嘉莉、舞台劇女演員韋羅莎、歌手曾樂彤、演員伍詠詩、梁雍婷、演員黃定謙、陳健朗及柯煒林等出席。

現場的大型衣櫉展示了CHARLES & KEITH 最新2018冬季節日系列，獨特的靴子、時尚包包到充滿節日色彩的各款配飾，都令各位嘉賓目不睱給。陳凱琳一身型格打扮配襯CHARLES & KEITH配飾，分享懷孕心情。Yura 展露了她的修長美腿，並談及相隔兩年再次訪港的心情。袁澧林、談善言和林愷鈴則對品牌的節日系列愛不釋手。派對現場四周充滿了聖誕節日裝飾品，好讓各位嘉賓拍照留念。還可以選擇拍攝寶麗來照片，寫下他們的節日願望後可掛上聖誕樹。當然不少得小吃和特別調製的節日特式飲品。

繼9月於沙田新城市廣場開設了首間專賣店後，CHARLES & KEITH10月在中環皇后大道中百佳大廈開設了第2間專賣店，在香港這個亞洲標誌性的購物天堂展現品牌企圖心。

(中時 )

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