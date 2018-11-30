趣！萬里蟹官網設多語！最愛瀏覽的竟是這5個吃蟹國

受外國觀光客歡迎料理─清蒸萬里蟹。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

從默默無名到全球知名，萬里蟹成為台灣新驕傲！也為漁民開拓新商機！東北季風報到之際，正是萬里蟹肥美的時節，根據萬里蟹官方網站數據顯示，2016年至今，國外用戶瀏覽該網站前五名為港澳、美國、中國大陸、日本及韓國，官網多國語言設計，搭配美食及購買等資訊，使萬里蟹不僅在台灣打響名聲，也吸引其他吃蟹國家透過網站認識萬里蟹。

為了讓萬里蟹更廣為人知，新北市政府2013年建立網站，從萬里蟹的由來、萬里蟹生態到挑選好蟹及品嚐萬里蟹等訊息，都能經由萬里蟹官方網站查詢，目前已有71萬人次的造訪，多語的設計更讓瀏覽者擴及到台灣以外的區域。根據網站數據顯示，外國伺服器瀏覽該網站比率最高的前5名分別為港澳31%、美國24%、中國大陸10%、日本7%及韓國7%，網站英、日、韓及中文的語言建置，正是提供這些外國民眾以更便利的方式查詢萬里蟹資訊。

萬里蟹除了在網站吸引外國民眾瀏覽外，根據交通部觀光局「106年觀光統計年報」顯示，訪台旅客人數前五名分別為中國大陸、日本、港澳、韓國及美國，與台灣以外區域伺服器瀏覽萬里蟹官方網站的前五名吻合，也恰巧都是有產蟹，且各自有特色蟹種，不論是中國大陸的大閘蟹、日本的帝王蟹，或是港澳肉蟹、韓國長腳蟹及美國的黃金蟹，皆是當地必吃美食之一。

這些國家遊客前往著名景點野柳風景區時，紛紛指名前往鄰近的野柳漁港周邊餐廳品嚐萬里蟹。身為漁二代，根留萬里地區經營船家餐廳的老闆娘邱寶珠則表示，「清蒸萬里蟹」及「清炒萬里蟹」是最受外國遊客歡迎的兩大萬里蟹料理。

(中時電子報)

萬里蟹官網
萬里蟹官網豐富資訊，吸引外國觀光客前來。（新北市漁業處提供）

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