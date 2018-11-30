耶誕、尾牙、過年！台灣人平均胖1.7公斤！怎樣吃健康？

2018年11月30日 03:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從耶誕派對、跨年及尾牙聚餐、除夕圍爐新年，歡聚少不了美食相伴。據國健署統計，約四成民眾會在過年期間發胖，且平均增加1.7公斤。營養師呼籲，美食高峰季需要更積極管理自身健康，美食當前做好「事前預防勝於事後補救」萬全準備，在大啖美食之前攝取甲殼素、玉米鬚、武靴藤、白腎豆等關鍵營養成分，積極打擊高油、高鹽、高糖、高澱粉(醣)的「美食四高」。

此外，長期健康管理更有賴平日基本功，除了一週333 的規律運動，留意營養攝取均衡，特別是優良的蛋白質攝取必須足量、平均分配於三餐，確實強健肌肉、促進新陳代謝。

任職食品營養業者的營養師林若君指出，歲末年終聚餐機會多，再加上天冷口腹之慾也較旺盛，一不小心不僅吃進過多熱量，一個冬天過去，除了一時放緃帶來滿滿罪惡感，許多高油、高鹽、高糖、高澱粉(醣)的美食「四高」一不小心留下足跡。

營養師進一步指出，其中許多無所不在的「隱形糖」、「隱形澱粉」更是邪惡的無影殺手，令人不知不覺中攝取過量，恐對健康管理造成負面影響。例如，冬天必備的麻辣鍋，不僅湯底、火鍋料(如：餃類、丸類)、沙茶佐料都高油，許多耐煮的火鍋蔬菜（如：芋頭、玉米）含有高澱粉，開胃糖醋小菜、佐鍋的酸梅汁、耶誕必備的烤雞，都是高糖代表！

營養師林若君表示，除了一些美食小心機，例如：赴宴前先補充小食墊底讓肚子不空虛，聚餐

重點放在寒暄聯誼轉移注意力，避免美食過量，聰明消費者更可以積極補充營養品，避免「美

食四高」攝取過量，輕鬆享受歡聚時光。

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(中時電子報)