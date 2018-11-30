11月30日三大報頭條要聞

2018年11月30日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●中選會將於今日正式公告九合一大選與10公投結果，其中第16案「以核養綠」公投案過關，行政院已宣示尊重公投結果，不再以2025年為達成非核家園的期限。但蔡英文總統昨日打臉賴揆，她說依公投的結果，是將「法律的強制實現」拿掉，但並不表示我們2025年就必須延期，所以非核家園目標不變。

●九合一大選民進黨政府慘敗，外界檢討《勞基法》兩度修法是敗選主因之一，包括刪除勞工的7天國假，勞動部長許銘春昨日表示，有聽到勞工朋友的聲音，是否調整回來，會再與內政部研議；勞團指出，國定假日是勞工的勞動條件，民進黨政府應該把過去《勞基法》規範的19個國定假日補齊，並制定專法作完整的保障。

●我國籍國際奧會（IOC）委員吳經國昨從日本東京傳回訊息，今天起召開的IOC執行委員會並未將東奧正名公投案納入議程，也不會討論中華台北的會籍問題。中華奧會先前擔心可能面臨停權或除籍的危機終於解除，運動員將可全力備戰2020年東京奧運。

●公投通過年減1％火電，落實後，推估2025年全台供電缺口高達367億度，依台電估算，核二、三廠加計核四一號機才足以支應，中央政府若執意不讓核二延役、核四重啟，火電年減1％目標恐難達成。

◎旺報

●編者按兩岸關係冰封2年多，直到11月24日的九合一大選，溫暖的「韓流」開始融冰。綠地被藍天覆蓋的高雄再次向大陸及東南亞展現它不可替代的優勢：低潮差的深水港、重化工基地、熱帶農產、遠洋魚貨、低估的房地產、秀麗的山水美景……這一切都將化為韓流概念股的好題材。

●而韓國瑜當選高雄市長，台商對高雄投資是否會增加也一直為熱議焦點，對此，禎祥（蘇州）食品有限公司董事長特別助理蔡夢鴻表示，台商定會增加對當地投資，由於台商沒有進來，導致高雄部分工業園區及基礎建設是閒置的，這次高雄絕對會對外開放、給予優惠條件吸引企業投資。

●針對北京最近出台的《關於做好香港澳門台灣居民就業創業服務有關工作的通知》，台灣青年聯合會理事長何溢誠指出，這是北京為台胞推進失業支持、失業補助的同等待遇，而「就業失業登記證」是大陸當地享受公共就業服務和就業扶持政策、享受失業保險待遇等的合法憑證，這也讓北京能夠方便管理在京台胞的工作狀況，並給予相關資訊與補助。

●從殲-10C到殲-16到殲-20，大陸軍工業只花了不到10年的時間，為一線戰機「改朝換代」的急迫心情不言可喻！三款用途不同的戰機，從外型來看，有俄方戰機的影子，又有西方的感覺，又帶著點大陸土生土長的樣子。對飛機製造商來說，只要能夠飛，就代表著一定程度的戰力。所欠缺只是實戰驗證。

●受美國聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）「放鴿」刺激，美東時間28日華爾街欣喜若狂，道瓊指數大漲2.50%，標普500大漲2.30%，創近8個月最大單日漲幅。美國升息步伐或將放緩也振奮亞洲股市，29日均大幅開高，惟對於周末習川會恐難有共識以及市場對鮑威爾言論過度解讀的擔憂，陸、港股午盤後旋即翻黑走低，亞股漲勢也大幅收斂，市場在多空拉鋸下震盪劇烈。

◎工商時報

●美聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)周三意外宣稱，目前基準利率「僅略低於」所謂的長期「中性水位」。鮑爾的談話代表美國的利率政策立場出現髮夾彎，為期3年的升息循環可能即將畫下句點。

●中美元首的「習川會」將於週末登場，美方再度對中國施壓。美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）強烈批評，中國目前對美國汽車徵收高達40％的關稅，遠高於美國對中國汽車關稅稅率27.5％，「令人震驚」，並揚言將把中國輸美汽車進口關稅提高至40％，讓兩邊稅率相當。

●美國總統川普日前威脅將對iPhone課徵關稅後，iPhone漲價的可能性引發業界討論，但分析師認為蘋果寧願吸收關稅成本也不會輕易將產線移回美國，因為美國製造的iPhone售價將高出20％至35％。

●除了已有多家企業表達投資高雄意願，預定明年5月開通直飛台北航線的俄羅斯皇家航空公司（RoyalFlight），昨（29）日拜會韓國瑜，表達要增闢直飛高雄航班，除了載運觀光，也要將高雄農產品銷往寒冷的俄羅斯。

(中時電子報)